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桃園第一屆街頭文化節登場 蘇俊賓：年輕人揮灑創意

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市第一屆校園青年街頭文化節，桃竹年輕學生熱舞盡情表演青春活力。記者曾增勳／攝影
桃園市第一屆校園青年街頭文化節，桃竹年輕學生熱舞盡情表演青春活力。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天下午舉辦第一屆校園青年街頭文化節，年輕人溜滑板障礙挑戰、在公園內任意塗鴉，進行嘻哈表演，桃竹17校年輕人仿街頭熱舞表演，與汗水盡情揮青春，副市長蘇俊賓說，年輕族群需要意見、理念和才華表現空間，第一屆街頭文化節，就是讓年輕人找到揮灑創意所在。

市府青年局在平鎮區新勢公園推出桃園第一屆校園青年街頭文化節，來自桃竹17 所高中學生超過300參與，桃園Union21比賽前五名高中職熱舞社演出較 勁，嘻哈熱舞隨著快音樂節奏起舞，演唱饒舌歌，有的人在滑板高難度障礙物切蹉技術，在圍牆任意塗鴉色彩創意，陳姓學生說，仿照街頭文化，讓學生做自己愛玩的事，才會吸引很多學生參與。

蘇俊賓表示，桃園是六都最年輕的城市，年輕族群很多，年輕族群需要有一個意見、理念和才華表現和盡情揮灑創意的空間，第一屆桃園街頭文化節，結合17所學校，在現場任意做饒舌、嘻哈及滑板、塗鴨，讓年輕人在這個城市找到任意發揮才華創意的空間。

市府青年局長侯佳齡表示，該局提供青年學生多元社團展演正能量的地方，希望帶動桃園街頭文化發展，尤其鼓勵學生從校園社團起，正向鼓勵年輕學生多元學習發展，培養自己的興趣和專長，進而與職涯探索和未來就業聯結，避免年輕學生被毒品、暴力、網路安全危害。

桃園市副市長蘇俊賓（左六）第一屆校園青年街頭文化節，鼓勵年輕學生盡情揮灑青春創意。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左六）第一屆校園青年街頭文化節，鼓勵年輕學生盡情揮灑青春創意。記者曾增勳／攝影
桃園市第一屆校園青年街頭文化節登場，年輕學生滑板障礙較勁。記者曾增勳／攝影
桃園市第一屆校園青年街頭文化節登場，年輕學生滑板障礙較勁。記者曾增勳／攝影
桃園市第一屆校園青年街頭文化節，年輕學生塗鴨盡情揮灑青春創意色彩。記者曾增勳／攝影
桃園市第一屆校園青年街頭文化節，年輕學生塗鴨盡情揮灑青春創意色彩。記者曾增勳／攝影

桃園 青年

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