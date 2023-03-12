桃園高鐵免費雲林愛心之旅 聾啞會員比手開心分享旅程
台灣高鐵與桃園聾啞協進會今天合作舉辦高鐵團體之旅，台灣高鐵招待聾啞旅客免費搭高鐵雲林旅遊，會員高興手語比畫分享心得，桃園聾啞協進會理事長曹翔京說，透過手語翻譯陪伴，聽障者旅程盡情聊天、分享，認識高鐵乘車資訊與景點文化，是一趟開心、珍貴的高鐵之旅。
一群桃園聾啞協進會聾啞會員3、40人齊聚高鐵桃園站，手語比畫交換搭乘高鐵前往旅遊心得，高鐵桃園站副站長蕭宇彤贈送象徵來回雲林的高鐵大車票，他向聾啞會員獻上滿滿祝福，蕭表示，希望透過高鐵旅程讓這群聽障朋友拓展生活視野，增進情誼及生活體驗，也留下難忘的回憶。
曹翔京表示，到車站聽廣播、看景點導覽或是注意事項，一般人普通的日常生活，但是聽障者若沒有手語翻譯或是文字輔助，就像來到一個語言不通的國家，困難重重，往往旅遊意願低落，這次高鐵協助聽障者舉辦團體旅行，手語翻譯陪伴，讓聽障者認識高鐵乘車資訊及景點文化，是一趟開心、珍貴的高鐵之旅。
高鐵桃園站表示，高鐵公司關懷弱勢團體，經由這次搭高鐵愛心旅遊，讓出門不便的聽障朋友，體驗高鐵的服務與便捷，未來高鐵公司秉持回饋旅客理念，提供安心舒適旅運服務，並將持續回饋弱勢團體，散播愛與溫暖。
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