南寮漁港淤泥造景恐淪偷倒溫床 市府：將編經費處理

新竹市青草湖多達12.5萬立方公尺淤土，近年被堆置至南寮漁港南岸，作為環境改善工程的基礎土方，施工期間遭多名在地議員質疑海岸線猶如免錢的土資場，本報調查與獨家報導，發現該處部分區域表層可見廢磚、生鏽鐵棍等廢棄物，恐淪偷倒溫床；市府今指出，未來會編列經費將淤泥與土方送至民間資源回收場，不會再堆置漁港周遭。

經查，市府2020年獲經濟部水利署1億1149萬元補助，加上3444萬元自籌款施作，透過「土壤資源再利用」再造930公尺長的海岸線，其中，市府運用青草湖12.5萬立方公尺淤土，以及藝文高地清出的5500立方公尺土方堆置南寮漁港南岸的海岸線，營造約11至16公尺高的沙丘景觀，於去年底完工。

有市府官員透露，南寮漁港南岸周遭偏僻無人，屬於三不管地帶，早年竹市青草湖與南寮漁港清淤的土方，找不到去處的都會堆置於該處漁港南岸，青草湖的淤土更自2008年開始都送往南寮漁港南岸，不過，現在漁港附近已有新竹海淡廠，不宜再有類似情況發生。

城銷處指出，最初是經生態專家評估，才決定恢復南寮漁港南岸930公尺海岸原有樣貌，增加17.5公頃綠化面積，讓南岸恢復為可親近海岸的親水地形，並再利用土壤資源，配合原有基地進行地景地貌改造作為防風的土丘。

重新利用土壤資源部分，主要是將青草湖淤土與藝文高地土方重新調配後送至南寮漁港施工處，將肥沃的土至於上方，至於該處為何會有廢棄物，推測除是不肖人士偷倒外，也有可能是來自藝文高地的土方所夾帶的營建殘渣或現地就存在的殘留物，市府在做現場整理時並未察覺。

城銷處指出，目前南寮漁港南岸因工程已有很自然的草皮，未來將編列預算，統一管理竹市所有淤泥與公共工程土方，將其送至民間資源回收場；另外，往後進行相關工程時也會更周全考量現地整理，與廠商先行查察有無營建廢棄物，並將其清除，至於南寮漁港的淤沙，由於是海砂，則會用於填補海岸線遭侵蝕處。