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桃園智慧農業小組成軍上路 解決農業老化缺工永續發展
桃園市長張善政今天在中壢區龍岡萬坪公園植樹推動地球環保，宣布桃園市智慧農業推動小組成軍上路，張善政表示，桃園智慧農業小組今天啟動，讓農民付出體力、專業知織之外，運用智慧科技幫忙，讓農民更大收益，大幅加快桃園智慧農業永續發展，解決農業老化、缺工問題。
市府智慧農業推動小組成軍啟動，張善政聘請農委會前主委陳保基擔任總顧問，現場頒發聘書上任，成員包括學者、專家及市府局處長等產官學界20人，張善政希望該智慧農業小組即日起，結合市府農業局協助解決農業人口老化、缺工問題，吸引更多青農從農，提升農民收益，翻轉桃園農業發展。
農業局長陳冠義說，推動智慧農業永續發展，不只植樹，更應護樹，率先要解決老農人口老化、農業缺工，引進智慧科技運用，該局將透過農機工班、加強青農輔導及引進農業科技，結合青創貸款5年500萬元免息優惠，讓青農願意從農，保留農業人力永續發展。
其次市府針農業土地永續發展，透過「應力波」技術即時判斷木腐朽程度，檢測行道樹移植更新，與水務局結合水資源再利用，運用智慧科技清除例如小花蔓潭蘭等外來種植物及紅火蟻問題，植樹、護樹同步配合，保護珍貴綠色資源，維護大地永續資源。
該智慧農業小組未來在桃園農業生產過程，導入資通訊技術（ICT）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）分析及AI人工智慧，開發作物智慧栽培管理模式，協助大幅提升農業管理、技術、行銷等面向效能，針對氣候變遷、農業缺工，導入智慧輔導，運用無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，導入農業產銷排程，推廣智慧農業安全蔬果品牌，結合通路平台提升農業生產效率與量能，達到農業永續發展。
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