快訊

獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

經典賽／創造多個感動經典時刻 球迷請為中華隊及自己喝采

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園智慧農業小組成軍上路 解決農業老化缺工永續發展

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）植樹推動地球環保永續發展。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）植樹推動地球環保永續發展。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天在中壢區龍岡萬坪公園植樹推動地球環保，宣布桃園市智慧農業推動小組成軍上路，張善政表示，桃園智慧農業小組今天啟動，讓農民付出體力、專業知織之外，運用智慧科技幫忙，讓農民更大收益，大幅加快桃園智慧農業永續發展，解決農業老化、缺工問題。

市府智慧農業推動小組成軍啟動，張善政聘請農委會前主委陳保基擔任總顧問，現場頒發聘書上任，成員包括學者、專家及市府局處長等產官學界20人，張善政希望該智慧農業小組即日起，結合市府農業局協助解決農業人口老化、缺工問題，吸引更多青農從農，提升農民收益，翻轉桃園農業發展。

農業局長陳冠義說，推動智慧農業永續發展，不只植樹，更應護樹，率先要解決老農人口老化、農業缺工，引進智慧科技運用，該局將透過農機工班、加強青農輔導及引進農業科技，結合青創貸款5年500萬元免息優惠，讓青農願意從農，保留農業人力永續發展。

其次市府針農業土地永續發展，透過「應力波」技術即時判斷木腐朽程度，檢測行道樹移植更新，與水務局結合水資源再利用，運用智慧科技清除例如小花蔓潭蘭等外來種植物及紅火蟻問題，植樹、護樹同步配合，保護珍貴綠色資源，維護大地永續資源。

該智慧農業小組未來在桃園農業生產過程，導入資通訊技術（ICT）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）分析及AI人工智慧，開發作物智慧栽培管理模式，協助大幅提升農業管理、技術、行銷等面向效能，針對氣候變遷、農業缺工，導入智慧輔導，運用無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，導入農業產銷排程，推廣智慧農業安全蔬果品牌，結合通路平台提升農業生產效率與量能，達到農業永續發展。

桃園市長張善政（左五）宣布智慧農業推動小組成軍啟動，加速提升智慧農業及永續發展。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）宣布智慧農業推動小組成軍啟動，加速提升智慧農業及永續發展。記者曾增勳／攝影

張善政 農民 老化 護樹

延伸閱讀

張善政手種千株樹愛地球 宣布桃園智慧農業小組成軍

相關新聞

水噴3樓高！寶二水庫水管破裂 恐影響竹科上萬戶用水

新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管今天上午傳出爆裂，噴發的自來水如同噴泉，高度達3層樓。對此，自來水公司新竹...

南寮漁港淤泥造景恐淪偷倒溫床 市府：將編經費處理

新竹市青草湖多達12.5萬立方公尺淤土，近年被堆置至南寮漁港南岸，作為環境改善工程的基礎土方，施工期間遭多名在地議員質疑...

桃園智慧農業小組成軍上路 解決農業老化缺工永續發展

桃園市長張善政今天在中壢區龍岡萬坪公園植樹推動地球環保，宣布桃園市智慧農業推動小組成軍上路，張善政表示，桃園智慧農業小組...

鍾東錦兌現政見 48「名醫」到位 苗栗人就近就醫

苗栗縣長鍾東錦重要政見，縣府衛生局今天公布延攬48名「名醫」到位駐診，衛生福利部苗栗醫院等7家醫院、小兒神經外科等23個...

張善政手種千株樹愛地球 宣布桃園智慧農業小組成軍

桃園市長張善政今天上午至中壢區龍岡萬坪公園，主持今年桃園市植樹節手植綠意，他與小朋友攜手、企業一起鏟泥土種樹，總共栽種1...

去龍德宮拜拜毋免再走路 桃藍營民代爭取設公車站

桃園龍德宮為當地的信仰中心，有許多民眾都會前往參拜，但因鄰近大眾運輸較為不便，經過此地的桃園市公車5018及5019線，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦