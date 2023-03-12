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水噴3樓高！寶二水庫水管破裂 恐影響竹科上萬戶用水

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
噴發的自來水如同噴泉，高度甚至高達3層樓左右。圖／邱振瑋提供
噴發的自來水如同噴泉，高度甚至高達3層樓左右。圖／邱振瑋提供

新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管今天上午傳出爆裂，噴發的自來水如同噴泉，高度達3層樓。對此，自來水公司新竹管理處也表示，已派廠商緊急搶修，但初估後續將影響約7、8萬用戶。

新竹縣政府表示，寶二水庫輸水管今天破裂，造成道路受損中斷，擋土牆損毀約100米，目前搶修中。自來水公司已經暫時關閉水閥，備料修復輸水管，維持當地通行安全，縣府開口廠商隨時待命支援，經濟部水利署北區水資源局將負責後續擋土牆及路面修復。

因應緊急狀況，寶山路一段雙胞胎井路口至五油路已雙向封閉，請鄉親改道而行，預計明天上午恢復單向通車。

寶山鄉長邱振瑋表示，破裂的是屬於北水局寶山第二水庫的輸水管，輸到寶山淨水場，爆裂的地方是小彎道，疑似水壓過大，加上焊接點腐蝕老舊，水管無法承受而爆管。寶山路已經崩裂快一半，旁邊客雅溪上游的擋土牆也錯裂裂開，擔心災情擴大，現在自來水輸送的閘閥也已經關閉了，他也希望自來水公司和管理中心能夠積極搶修，也提醒用路人改道。

據悉，連通管為長約7公里、直徑200公分鋼管，主要供應新竹科學園區工業用水及大新竹地區民生用水。概估漏水量1.2萬到1.5萬。由於竹科內有6座大蓄水池，一般家戶也多自備水塔，目前影響在可控制範圍內。

自來水公司新竹管理處已派廠商搶修，至於爆管原因尚待進一步調查，後續恐影響約7萬到8萬用戶供水，在緊急調度後仍有8萬噸缺口，視搶修狀況希望在明天儘快完成修復。

寶山鄉長邱振瑋表示，破裂的是屬於北水局寶山第二水庫的輸水管，輸到寶山淨水場，爆裂的地方是小彎道。圖／邱振瑋提供
寶山鄉長邱振瑋表示，破裂的是屬於北水局寶山第二水庫的輸水管，輸到寶山淨水場，爆裂的地方是小彎道。圖／邱振瑋提供
新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管今天上午傳出爆裂。圖／邱振瑋提供
新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管今天上午傳出爆裂。圖／邱振瑋提供
自來水公司新竹管理處也表示，已派廠商緊急到場搶修，但初估後續將影響約11萬用戶。圖／邱振瑋提供
自來水公司新竹管理處也表示，已派廠商緊急到場搶修，但初估後續將影響約11萬用戶。圖／邱振瑋提供

新竹 水庫 地下水

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