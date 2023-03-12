鍾東錦兌現政見 48「名醫」到位 苗栗人就近就醫

苗栗縣長鍾東錦重要政見，縣府衛生局今天公布延攬48名「名醫」到位駐診，衛生福利部苗栗醫院等7家醫院、小兒神經外科等23個專科，方便鄉親就醫，省下舟車勞頓路程。

苗栗縣沒有醫學中心，縣府衛生局統每年超過20%鄉親有大醫院及名醫的迷思，舟車勞頓到外縣市，鍾東錦將延攬醫學中心等級的專科醫師駐診，列為重要政見，衛生局今天公布首波48名「名醫」。

衛生局指出，名醫指的是衛福部包括「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區緊急醫療照護服務獎勵計畫」，及為恭紀念醫院與中國醫藥大學附設醫院、苑裡李綜合醫院與台中榮總策略聯盟，醫學中心、準醫學中心，或急重症責任醫院的專科醫師。

48名醫師在部苗、為恭、大千、苑裡李綜和、通霄光田、弘大、重光醫院駐診，包括小兒神經外、神經內、心臟、新生兒、新陳代謝等23個專科，民眾若有需求，可上網衛生局官網醫療資源專區查詢名單。

衛生局指出，鄉親可以就近就醫，節省到外縣市大醫院路程，及掛號不易、重複檢查、等候的時間，此外，今年以「醫療照護 精實俱進」為醫療政策主軸，持續輔導一家醫院通過重度級急救責任醫院評鑑，陸續增加3家醫院及2家醫院擴建，醫院與醫學中心策略聯盟合作，極大化醫療效益。