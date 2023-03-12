張善政手種千株樹愛地球 宣布桃園智慧農業小組成軍

桃園市長張善政今天上午至中壢區龍岡萬坪公園，主持今年桃園市植樹節手植綠意，他與小朋友攜手、企業一起鏟泥土種樹，總共栽種1000餘株櫻花、杜鵑花，宣布桃園市智慧農業推動小組成軍，張表示，發起植樹運動一起關心地球環保，另透過智慧農業小組，用科技幫助農民收益，加快桃園智慧農業發展腳步。

一年一度植樹節，張善政率農業局等首長與企業、民眾一起到中壢區龍岡萬坪公園聚集植樹，台灣松下、新興電子、華電電機更大上市企業參與，台灣松下更動員300人種樹，市府農業局備妥櫻花、杜鵑1009株樹種及樹苗，另現場發放台灣原生樹種月橘、杜鵑共1200株樹種，讓手植樹種綠化龍岡萬坪公園。

張善政「大手牽小手」與小朋友一起攜手種櫻花樹，他說，市府今年發起植樹運動，來關心地球環保生態，在此種大樹、種小樹，讓龍岡公園更綠化，成為附近「社區的肺」，想到種樹是十年樹人、百年樹木，要把種樹當做自己孩子關心長大，種樹是愛護地球最好的工具。