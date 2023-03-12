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去龍德宮拜拜毋免再走路 桃藍營民代爭取設公車站

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園龍德宮為當地的信仰中心，有許多民眾都會前往參拜，但因鄰近大眾運輸較為不便，經過此地的桃園市公車5018及5019線，因無設站且前後兩站的距離甚遠，民眾向民代陳情盼於能在宮前設站。圖／本報資料照
桃園龍德宮為當地的信仰中心，有許多民眾都會前往參拜，但因鄰近大眾運輸較為不便，經過此地的桃園市公車5018及5019線，因無設站且前後兩站的距離甚遠，民眾向民代陳情盼於能在宮前設站。圖／本報資料照

桃園龍德宮為當地的信仰中心，有許多民眾都會前往參拜，但因鄰近大眾運輸較為不便，經過此地的桃園市公車5018及5019線，前後兩站距離甚遠，民眾向民代陳情盼於能在宮前設站。

交通局與市議員凌濤上月23日舉行會勘，研議桃園客運5018、5019路線增設龍德宮站位，經與會單位討論並決議增設「桃園龍德宮站」及劃設公車停靠格，預計4月起開始停靠。

交通局表示，5018、5019線行經龍德宮的前後站點為「向日葵社區站」與「茄苳橋站」，兩站距龍德宮稍遠，且最近的站點「茄苳橋站」至龍德宮需步行過橋，甚為不便。另目前兩站距離約450公尺，在龍德宮設站符合站點增設，需間隔200公尺的規範。

市議員凌濤表示，位於蘆竹區的桃園龍德宮，是桃園地區的信仰中心，像台北市有行天宮站，新北市有先嗇宮站，甚至都已經設立捷運站，桃園的龍德宮參拜民眾眾多，本來就應該要設站，希望此次設站，能讓民眾更方便前往龍德宮參拜。

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