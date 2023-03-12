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竹縣輔具維修保養宅急便上路 3月首波前進寶山、新豐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科表示，輔具維修保養後更耐用、更安心，歡迎長者、身障朋友、轄內身障團體、特教學校多多利用。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科表示，輔具維修保養後更耐用、更安心，歡迎長者、身障朋友、轄內身障團體、特教學校多多利用。圖／縣府提供

繼年初在竹東鎮新設南區輔具資源中心，新竹縣政府再推輔具服務宅急便，將輔具服務專車開進全縣13鄉鎮市，首波分別在3月16日、30日前往寶山鄉公所、新豐鄉公所，其它鄉鎮也會一一跑透透。

新竹縣長楊文科表示，輔具維修保養後更耐用、更安心，歡迎長者、身障者、轄內身障團體、特教學校多多利用。

縣府社會處表示，縣內身心障礙者超過2萬人，隨著平均壽命延長，長照輔具需求也日益增加，民國99年縣府在竹北市成立輔具資源中心，今年2月再於竹東成立南區輔具資源中心，3月起服務又升級，推出輔具服務宅急便，出動2輛衛福部獎助的輔具服務專車，深入13鄉鎮市提供貼心的服務。

社會處說，合適的輔具有助重建生活、延緩老化，輔具種類多樣，其中生活輔具有242項、長照輔具有68項。然而，輪椅的輪胎紋及拐杖頭頻繁使用被磨平，摩擦力減弱，是維修保養的大宗，便盆椅的泡棉更換也很常見。

社會處處長陳欣怡指出，新竹縣很幸福，針對民眾自有輔具（如輪椅、拐杖、便盆椅等），輔具中心可免費更新耗材、維修及檢測，但如經輔具中心評估該輔具涉主體架構維修時，則需請民眾另洽廠商維修以確保使用安全。

陳欣怡表示，因應失能者往返醫療院所、日間照顧機構的交通需求，新竹縣轄有67台備有升降設備或活動坡道的長照專車提供服務，透過1966長期照顧專線，經長期照顧管理中心照管專員評估為符合使用交通接送服務者，即可使用長照交通接送服務。

縣府推出輔具服務宅急便，出動2輛衛福部獎助的輔具服務專車，深入13鄉鎮市提供貼心的服務。圖／縣府提供
縣府推出輔具服務宅急便，出動2輛衛福部獎助的輔具服務專車，深入13鄉鎮市提供貼心的服務。圖／縣府提供
竹縣政府再推輔具服務宅急便，將輔具服務專車開進全縣13鄉鎮市。圖／縣府提供
竹縣政府再推輔具服務宅急便，將輔具服務專車開進全縣13鄉鎮市。圖／縣府提供

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