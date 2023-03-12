新竹尖石那羅金盞花海帶動餐飲旅宿 成婦女就業契機

新竹縣那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉，也種植金盞花，他指著花田幽默說，「採花的農友們，三人年齡超過220歲」，凸顯出部落人力老化的無奈。部落種植金盞花的農戶們，近年發展出金盞花相關產品，透過網購打開通路，可望成為婦女就業的第二春。

徐榮偉不諱言，那羅位於尖石前山「位置很尷尬」，因為後山海拔高，神木觀光與農業成利器，那羅離山下近，年輕人更容易外流，下山就可到園區工作，導致部落年長者成產業主力部隊。

徐榮偉說，部落種植有機蔬菜，有穩定的收成與價格，現在部分土地種植金盞花，協會推估要好幾年才能損益平衡，近年協會推廣金盞花季，鼓勵遊客到園區附近的山樂林餐廳、杉木松餐廳用餐，目標是希望能帶動其他產業，讓部落共好。

橫山鄉農會供銷部主任彭彥霖認為，那羅部落有蔬菜、香草、桂竹筍等，有機蔬菜因有收購價，銷量相對穩定，若其他產業若面積不足，恐怕就難以支撐年輕人返鄉。尖石的花海很漂亮，在地的櫻花、金盞花盛開都能帶動旅遊。

部落師母高月蘭種植金盞花3年，前兩年與弟弟在那羅種植，今年到隔壁的部落種植，62歲的她從整地、採摘都自己來，直呼很有成就感。

高月蘭當初會去種植金盞花，就是回娘家時，看到協會長輩們蹲在花田中忙，非常辛苦，自己也決定捲袖投入，率先購置果乾機來做立體茶包，農戶們也將金盞花做成產品，以蒸餾機做純露，以及香皂、護唇膏等，透過網路販售來打開全台通路，成為部落經濟藍海。