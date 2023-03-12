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新竹尖石那羅金盞花海帶動餐飲旅宿 成婦女就業契機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
三年前部落推廣金盞花季，滿山滿谷的金盞花像是橘色的花毯。記者郭政芬／攝影
三年前部落推廣金盞花季，滿山滿谷的金盞花像是橘色的花毯。記者郭政芬／攝影

新竹縣那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉，也種植金盞花，他指著花田幽默說，「採花的農友們，三人年齡超過220歲」，凸顯出部落人力老化的無奈。部落種植金盞花的農戶們，近年發展出金盞花相關產品，透過網購打開通路，可望成為婦女就業的第二春。

徐榮偉不諱言，那羅位於尖石前山「位置很尷尬」，因為後山海拔高，神木觀光與農業成利器，那羅離山下近，年輕人更容易外流，下山就可到園區工作，導致部落年長者成產業主力部隊。

徐榮偉說，部落種植有機蔬菜，有穩定的收成與價格，現在部分土地種植金盞花，協會推估要好幾年才能損益平衡，近年協會推廣金盞花季，鼓勵遊客到園區附近的山樂林餐廳、杉木松餐廳用餐，目標是希望能帶動其他產業，讓部落共好。

橫山鄉農會供銷部主任彭彥霖認為，那羅部落有蔬菜、香草、桂竹筍等，有機蔬菜因有收購價，銷量相對穩定，若其他產業若面積不足，恐怕就難以支撐年輕人返鄉。尖石的花海很漂亮，在地的櫻花、金盞花盛開都能帶動旅遊。

部落師母高月蘭種植金盞花3年，前兩年與弟弟在那羅種植，今年到隔壁的部落種植，62歲的她從整地、採摘都自己來，直呼很有成就感。

高月蘭當初會去種植金盞花，就是回娘家時，看到協會長輩們蹲在花田中忙，非常辛苦，自己也決定捲袖投入，率先購置果乾機來做立體茶包，農戶們也將金盞花做成產品，以蒸餾機做純露，以及香皂、護唇膏等，透過網路販售來打開全台通路，成為部落經濟藍海。

她也鼓勵婦女們從事手作，包裝美化與提升品質，日前嘗試協助設計香皂禮盒，送給教會們的媽媽，作為母親節的禮盒，收到不少回應「非常的漂亮」，高月蘭表示，透過手作品的展現，提升婦女們的自信心。未來可望能成為部落婦女就業的契機。

高月蘭日前嘗試協助設計香皂禮盒，作為教會母親節的禮盒，收到不少回應「非常的漂亮」，高月蘭表示，透過手作品的展現，提升婦女們的自信心。圖／高月蘭提供
高月蘭日前嘗試協助設計香皂禮盒，作為教會母親節的禮盒，收到不少回應「非常的漂亮」，高月蘭表示，透過手作品的展現，提升婦女們的自信心。圖／高月蘭提供
部落推出花圈、護唇膏、手工香皂等手作體驗，還會傳授金盞花料理與用途。記者郭政芬／攝影
部落推出花圈、護唇膏、手工香皂等手作體驗，還會傳授金盞花料理與用途。記者郭政芬／攝影
新竹縣那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉，也種植金盞花，他指著花田幽默說，「採花的農友們，三人年齡超過220歲」，凸顯出部落人力老化的無奈。圖／取自那羅協會臉書
新竹縣那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉，也種植金盞花，他指著花田幽默說，「採花的農友們，三人年齡超過220歲」，凸顯出部落人力老化的無奈。圖／取自那羅協會臉書
徐榮偉說，部落種植有機蔬菜，有穩定的收成與價格，現在部分土地種植金盞花。記者郭政芬／攝影
徐榮偉說，部落種植有機蔬菜，有穩定的收成與價格，現在部分土地種植金盞花。記者郭政芬／攝影

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