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新竹尖石花海秘境！遊客成即戰力 金盞花越採越開花

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
遊客們戴著自己編織的花圈打卡，置身在美麗的風景中，一張張美照在網路上廣傳，吸引網友前來秘境賞花。記者郭政芬／攝影
遊客們戴著自己編織的花圈打卡，置身在美麗的風景中，一張張美照在網路上廣傳，吸引網友前來秘境賞花。記者郭政芬／攝影

新竹縣尖石鄉那羅部落近年種植金盞花，山谷裡的金黃花毯超夢幻，更躍升為拍照秘境。然而金盞花需要日日不斷採摘，才能越採越開花，部落近年大力推廣遊客體驗採花，成為農事即戰力，更提升生產的效率。

那羅部落位於5百至9百公尺間，是著名的香草產地，居民過去種植蔬菜、生薑，後來推廣種植山藥和香草，未料2004年艾利颱風土石流掩埋了山藥林、香草田，重創產業，部落一夕間血本無歸。

後來曾到部落講授香草知識的吳秀梅，創立香草產銷班，鼓勵農友們用蒸餾萃取出精油和純露，更奠定香草產地之名。

2011年部落推廣栽種金盞花迄今，已有近20家農戶投入近3.2公頃面積，理事長李世進剛開始也小面積種植，意外吸引遊客來賞花，不少人意猶未盡「花田似乎太小」，部落看見金盞花的附加價值，不只能料理，還能提煉為精油、護唇膏等，讓遊客不只賞花，還能體驗採花，促成更多農戶種植。

那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉是部落青年，種植約1.5公頃，徐榮偉在外工作多年後，返鄉種植高麗菜等有機蔬菜，設立雅葳農莊園配合政府推行食農教育，近年來部落推廣金盞花，他與十多位農友也投入，卻發現金盞花季需要大批人力採摘，然而農友年齡老化，長時間彎腰採摘，相當辛苦。他望著美麗的一片橘色花海，協會盼透過異業結合帶動部落的旅宿與餐飲業。

為此，三年前部落推廣金盞花季，滿山滿谷的金盞花像是橘色的花毯，遊客們戴著自己編織的花圈打卡，置身在美麗的風景中，一張張美照在網路上廣傳，吸引網友前來秘境賞花。

帶領遊客手作的部落師母高月蘭認為，花季與旅宿、餐飲業結合，鼓勵遊客留在山上用餐，餐廳中也放置農戶製成的金盞花產品，民眾能從中選購，產業共好。她說，金盞花橘黃顏色很溫暖，就像陽光閃耀，前來的遊客看到時都展露笑靨，相當療癒。

部落族人李宜曉說，現在正配合花期推出「山裏花見」系列活動，每周五、六、日開放遊客進花海採花、拍照，參加部落推出花圈、護唇膏、手工香皂等手作體驗，還會傳授金盞花料理與用途，目前正有套票優惠，參加那羅金盞花季遊玩行程只要300元，建議遊客先到青蛙石步道園區走一趟天空步道，憑票可折抵30元，也能到部落原民風味餐飲用餐折抵，這兩周平均一日超過70人，連假人數破百。

「金盞花要一直採，產量才會變多！」橫山鄉農會供銷部主任彭彥霖表示，部落輪流種植金盞花，花季能帶動當地的旅遊和餐飲，這幾年開放遊客採摘，預計花季可到四月底，歡迎民眾前來。

2011年部落推廣栽種金盞花迄今，已有近20家農戶投入近3.2公頃面積。記者郭政芬／攝影
2011年部落推廣栽種金盞花迄今，已有近20家農戶投入近3.2公頃面積。記者郭政芬／攝影
花季能帶動當地的旅遊和餐飲，這幾年開放遊客採摘，預計花季可到四月底，歡迎民眾前來。圖／取自那羅協會臉書照片
花季能帶動當地的旅遊和餐飲，這幾年開放遊客採摘，預計花季可到四月底，歡迎民眾前來。圖／取自那羅協會臉書照片
那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉是部落青年，種植約1.5公頃，徐榮偉在外工作多年後，返鄉種植高麗菜等有機蔬菜，近年也種植金盞花。記者郭政芬／攝影
那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉是部落青年，種植約1.5公頃，徐榮偉在外工作多年後，返鄉種植高麗菜等有機蔬菜，近年也種植金盞花。記者郭政芬／攝影
花期推出「山裏花見」系列活動，每周五、六、日開放遊客進花海採花、拍照。記者郭政芬／攝影
花期推出「山裏花見」系列活動，每周五、六、日開放遊客進花海採花、拍照。記者郭政芬／攝影

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