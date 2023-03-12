苗栗就業中心15日徵才450個職缺 當天開課求職面試技巧

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月15日上午9點至下午1點在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理徵才活動，20家廠商提供450個工作機會，當天規畫3場次求職面試技巧課程，歡迎民眾參加。

苗栗就業中心15日現場徵才活動，廠商產業及職缺多元，科技及製造業有京鼎精密科技、信邦電子、富田電機、望隼科技、年興紡織及冠軍建材等12家廠商，釋出品管、廠務、維修組裝、工程師、技術員等職缺；服務業家樂福、SOGO百貨新竹巨城店、微笑單車、石二鍋等8家廠商，徵現場服務人員、內勤行政人員、採購開發專員、行政助理等人才。

苗栗就業中心主任陳懷峰指出，活動當天徵才廠商直接面試，就業中心為幫助求職民眾增加錄取機會，規畫3場次面試技巧課程，由資深就業服務員分享如何寫好履歷，並帶領民眾練習表達技巧、避免面試NG話語等，讓面試官留下好印象，有需求民眾可隨時與現場工作人員報名，即時提升就業力。

此外，就業中心「職涯列車就業駛力巡迴服務」，安排具專業職涯證照的就業服務員至苗栗鄉鎮市就業服務台，提供免費職涯諮詢服務，協助求職民眾自我探索、釐清尋職方向，歡迎洽詢就近鄉鎮市就業服務台，或苗栗就業中心037-358395預約登記。

桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署官網（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，撥打免付費專線0800-777888洽詢。