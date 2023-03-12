以農友為名 苗栗推友善石虎農作標章名副其實

苗栗縣是瀕絕種野生動物石虎最重要棲地，縣政府今年首推「友善石虎農作標章」，以農友為主題，友善石虎不使用除草劑，並以草生栽培耕種作物等，名副其實兼顧生態保育、品質及行銷。

農委會特有生物研究保育中心、林務局及南投林區管理處合作友善石虎農作標章打出品牌，進軍大賣場等通路，苗栗縣政府今年與特生中心、新竹林區管理處、苗栗農改場合作，今年首次推出，日前辦理說明會，獲得熱烈回響。

縣府農業處指出，苗栗縣石虎數量調查，去年推估339.9隻至362.6隻間，也是最重要棲地，其實2014年第一號友善石虎農作標章，就在苗栗縣通霄鎮農友劉定峯「田鱉 埤塘 谷津田」農場生產的稻米。

縣政府大力推動有機、無毒及產銷履歷農業，盤點全縣有機農戶234戶、產銷履歷241戶、綠色保育標章15戶，條件適合推動友善石虎農作標章，符合資格的農友可以洽詢農業處自然生態保育科。

友善石虎標章把關相當嚴格，農地遵守友善石虎允諾，田區不使用除草劑，並以草生栽培耕種作物，草相多樣且多留開花植物，不能使用鳥網等傷害野生動物的資材，種植環境為開放空間可供生物所利用，不放養犬貓，營造石虎適合的棲地環境。