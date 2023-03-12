反對新竹大車站計畫 竹市議長籲鐵路高架或地下化評估

前新竹市長林智堅推動的台鐵大車站跨站式平台計畫雖獲中央核定列入前瞻重大建設，但該計畫興建經費高達百億元以上，市府目前傾向由中央主導、地方配合，吸納各方意見。對此，新竹市議長許修睿大聲反對，建請市府懸崖勒馬、重新評估，並提案制定「鐵路高架或地下化評估計畫」，如此才能真正讓被鐵路分割為二的東西區域縫合發展。

大車站計畫以跨站平台設施取代經費高、工期及交通黑暗長且影響層面大的鐵路立體化建設，林智堅提出該計畫時主張，希望未來有效整合輕軌建設、客運、步行、商業空間及公園的規畫，改善後站交通系統並帶動都市區域發展。

市府都發處指出，新竹大車站計畫總經費達104億元，期推動與執行關鍵在未來的營運量與人潮，且經費高，建議要由中央交通部鐵路局主導，地方政府配合執行，因此中央的態度至關重要。目前該計畫仍在基本設計階段，已向市長高虹安專案報告。

市府發言人施淑婷表示，高虹安已責成業務單位就計畫目標、功能定位、計畫效益及財務評估等事項，與專業委託執行團隊研究討論，並廣納市民、民意代表及專家學者建議，會盡速提出可行的修正方案。

許修睿說，強烈建議市府應停止大車站計畫，他已於兩周前在議會臨時會中提案，認為先制定「鐵路高架或地下化評估計畫」才是主要重點，此提案獲得多名議員支持，連署議員橫跨國民黨、民眾黨與無黨籍，皆認為影響都市發展的主因是鐵道本身，非新建大型站體。

許修睿分析，竹市中心的都市發展長久以來受到地面鐵路的切割受阻，來往前、後站需經過地下道或高架橋，這不僅形成交通瓶頸，尖峰時段更造成堵塞，也是前、後站居民無法縫合生活機能的原因。

若以城市發展做長遠考量，竹竹苗合併升都或有可期，市府在爭取中央經費，實現鐵路高架或地下化建設前應為民堅定立場，擘劃更具發展性的未來，而非消耗高額經費，建構大型人行跨站平台，不僅未改善交通，更有阻斷週邊當地店家商機之憂。

許修睿說，若是前市府提出的大車站計畫施做後，大型站體興建橫跨鐵道之上，那新竹市未來將會永遠無法縫合，都市區域平衡發展將會永無到來的一天。