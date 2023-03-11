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桃園大溪區公所響應植樹節做公益 2張發票可換1株樹苗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪區公所為響應3月12日植樹節，特別準備2000株樹苗，讓民眾拿發票兌換領取。圖／大溪區公所提供
桃園大溪區公所為響應3月12日植樹節，特別準備2000株樹苗，讓民眾拿發票兌換領取。圖／大溪區公所提供

桃園大溪區公所為響應3月12日植樹節，特別準備2000株樹苗，今上午在大溪國小對面天幕籃球場舉辦贈苗宣導活動，民眾以2張今年1至3月份發票可兌換1株樹苗，每人領5株為上限，綠化自家社區環境。大溪區公所說，透過活動，集結社會大眾的力量共同植樹，落實植樹減碳理念，並將所收集發票捐贈給社福機構，期望綠化行動兼做社會公益。

今活動發放苗木由行政院農業委員會林務局新竹林區管處大溪工作站、桃園市政府農業局及大溪區公所提供，種類共計6種，包含茶花、桂花、杜鵑、含笑、大王仙丹及梔子花，並邀請在地公益社團共同參與，共創永續環境。

大溪區長陳聖義表示，大溪區為本市觀光重鎮，擁有深厚的文化底蘊，且坐落青山綠水間，向來為旅遊熱點，且生態景點愈趨豐富，每逢假日吸引相當多遊客到此賞玩。本次植樹節贈苗活動特地選在鄰近大溪老街的天幕籃球場辦理，主要是能希望吸引來自各地的遊客共襄盛舉，享受文化薰陶之際，也可帶著一抹綠意回家，期許民眾用自身的環境行動力，一起營造優質環境，替未來種下象徵美好及希望的苗木。

為響應環保，主大溪區公所也籲民眾領苗時請自備環保袋，一起減塑植樹、固碳護地球。

桃園大溪區公所為響應3月12日植樹節，特別準備2000株樹苗，讓民眾拿發票兌換領取。圖／大溪區公所提供
桃園大溪區公所為響應3月12日植樹節，特別準備2000株樹苗，讓民眾拿發票兌換領取。圖／大溪區公所提供

植樹節 發票 桃園

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