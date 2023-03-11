小心挨罰！新竹漁港波光市集違停多 1天取締至少10件

新竹市南寮地區的新竹漁港波光市集是熱門景點，近日有網友發文抱怨汽車在紅黃線違規停車情況嚴重，連步行區都可以開車進去，還稱「換人執政差很多」。竹市警方表示，假日期間向來編排警力取締，每天取締違規停車10到15件，行人徒步區在假日期間恢復路阻設置，避免違停亂象。

竹市警察局第一分局指出，新竹漁港波光市集為竹市重要觀光景點，逢假日期間，大量遊客湧入，易衍生交通秩序問題，南寮派出所在假日人潮高峰時段，下午2點到6點都編排至少2名警力以上於新港三路、東大路、南寮大道等處，以機巡方式來回巡邏。

南寮所所長江博凱說，從波光市集2021年開幕營運以來，警方即持續在新竹漁港、波光市集周邊進行交通違規取締，平、假日均針對該區違停車輛稽查、告發，統計單日平均取締10至15件違停車輛，假日期間人潮高峰時段，也會編排景點重點疏導勤務。

警方指出，員警也會運用警用監視器、「新竹市好停車」APP及停車場遠端監視系統即時監控交通狀況，以最即時、有效率方式執行交通疏導工作；波光市集周邊違規停車狀況以汽車禁止臨時停車標線紅線為主，違者取締，處900元罰鍰。

至於波光市集周邊有部分路段（新港四路）全日均以設置路阻方式設置行人徒步區，並管制車輛進出，由於管制方式造成漁民作業不便，今年初由市府產發處漁業科與新竹區漁會共同協議後，平日期間撤除路阻，方便供漁民裝卸貨臨停使用。