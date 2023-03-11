「做到做不下去為止」 …擔任志工31年 這件事讓她印象最深刻

去年新冠肺炎疫情期間，桃園家扶中心仍不間斷做服務，總服務時數達6018小時，中心約有300名志工，今舉行志工授證表揚暨感恩餐會，表揚36名資深暨績優志工、3名卸任志工隊隊，共145名志工夥伴出席；桃園市社會局副局長許敏松表示，全桃園有10.2萬名志工，其中社福類志工達3.5萬人，社會局也成立志工推廣中心並訂定期給予肯定輔導。

年近70歲的賴秀芬，是大家口中的「秀芬姐」，擔任志工已31年，1992年參與政府承辦的保母訓練課程，並接觸到家扶中心對民眾幫忙，決心加入，她曾在醫院急診及安寧病房、衛生所和家扶活動擔任志工。

賴秀芬說，急診跟安寧病房的狀況較多，相當有挑戰性，需不斷給予家屬心理建設，因此自告奮勇在這些崗位上工作。她還擔任志工隊長、總幹事、班長等職務，除了志工服務還要負責聯繫志工們感情，調配工作等。也會定期捐獎助學金給需要的孩童。

賴秀芬表示，曾帶月餅家訪過一位可愛的阿婆，阿婆低頭猛吃不說話，問她好不好吃，阿婆笑回好吃自己知道就好，別告訴別人免得被搶走，讓賴秀芬感受到服務的快樂。她表示，當志工心情愉悅身體硬朗，會持續做到做不下去為止。

桃園家扶中心長期在地對經濟扶助、兒少保護與寄養服務提供全面的家庭照顧服務與計畫，除了第一線社工的努力，更有賴志工團隊的支持與協助才能順利執行服務，期盼號召更多有志之士加入志工行列，一同和桃園家扶組成愛的傳遞天使帶給孩子無憂的生活。

許敏松表示，社會局成立志工推廣中心，並協助各個局處在志願服務上的聯繫，除了相關的輔導外，也會定期給予表揚，感謝這些志工的付出辛勞，會持續擔任所有志工的後盾。