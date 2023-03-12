鄉親鄉情／葉國芳創玩具圖書館分享愛

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳高齡74歲，他曾在桃園教育界服務33年，退休後積極投身社會服務，不僅成立教育志工聯盟，還在復旦國小創立玩具圖書館資源中心，號召學生、志工團隊清洗、整理二手玩具，希望以玩具療癒人心，讓孩子有個快樂童年。

葉國芳說，「台灣玩具圖書館」原本是概念型組織，現在以實際回收二手玩具為特色，他和夥伴建立核心價值「愛台灣，回收玩具做環保」、「愛孩子，快樂童年不打烊」，透過資源整合與配送，結合社區據點及志工落實循環、參與式的社會福利概念。

台灣第一座二手玩具圖書館2005年誕生後，陸續成立19個物流中心、255座玩具圖書館等據點，累計回收超過400公噸二手玩具，成果豐碩。

2008年大陸汶川地震，玩具圖書館協會也展開國際志工服務，以東南亞國家為主，並與「舊鞋救命」合作前後有三個40呎貨櫃送愛到非洲史瓦帝尼、烏干達。

葉國芳強調，落實「快樂童年」是玩具圖書館協會發展的動力，他也深信專業需藉不斷服務及學習取得，因此注重志工的研習進修，現在也號召退休校長、主任、老師到玩具館舍服務，並負責閱讀推廣志工隊的培訓工作，希望提升志工專業帶領能力，讓服務更到位。