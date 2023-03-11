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新竹棒球場3.2億元地下停車場 遲未開放月租惹民怨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場地下停車場設置300席汽車格，但平時停車使用率不高，多處車格空蕩蕩。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場設置300席汽車格，但平時停車使用率不高，多處車格空蕩蕩。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場持續停工，預計3月中旬才會啟動檢測與改善。周邊居民屢屢抱怨棒球場下方的地下停車場擁有300席汽車位，實際使用率不高，但市府卻始終以之後會安排賽事為由，推遲規畫開放月租一事，現在看來今年恐怕無法重啟賽事，要求市府盡早規畫棒球場地下停車場月租方案，以利居民停放。

位於新竹市西大路、民富街的新竹市棒球場在規畫重建時，考量當地鄰近市區，賽事期間停車需求大，爭取中央經費共投入3.2億元經費興建地下停車場，設有300席汽車位，賽事期間全面調撥為1200席機車位，汽車收費計時每小時30元、機車計次20元。

不過，棒球場因為場地缺失只打了2場中華職棒賽事就封閉迄今7個多月，今年恐怕仍得持續改善無法重啟賽事，下方的停車場營運雖然不受影響，依舊對外開放，但目前仍盼不回觀賽球迷、人潮，停車場空間常只停約2、3成車輛，讓居民大嘆可惜。

民富里長沈朝旺說，棒球場停車率非常低，有時晚上繞進去看才停幾輛車而已，「幾乎是空蕩蕩」，鄰近的民富機械停車場月租則早已額滿，從去年開始就反映棒球場這裡應開放月租，在簽約時可註明未來配合賽事應提前移車，違約者即視同放棄月租權利，只要訂定清楚，月租停放跟賽事需求並不衝突。

沈朝旺也提到，去年市府為了配合棒球場賽事可能車潮，在周邊街道大舉畫設紅白線，現在根本沒比賽，造成居民出入困擾，動輒停紅線被檢舉、拖吊，應在賽事期間彈性擺放三角錐即可，再來經國路上一整排路邊停車格也被塗銷，應適時恢復部分停車格，學校旁車格以上下學時段禁停為原則，才符合地方需求。

市府交通處指出，棒球場地下停車場去年曾因應地方需求調降汽車臨時停車費率至每小時20元，當時原規畫3月可能恢復賽事，因此已經公告在3月起調整為原本費率每小時30元，由於棒球場持續改善，府內正在研議是否延續停車優惠，並研擬提供月租方案。

交通處也坦言，棒球場地下停車場最初規畫是以賽事臨停需求為主，一旦有賽事、活動，月租者必須事先移車，實務上有執行困難，像是後站停車場就曾遇過月租民眾人長期在台北，無法配合活動移車，加上地下停車場非道路範圍，也無法執行拖吊，此部分仍須謹慎研議。

新竹市立棒球場地下停車場設置300席汽車格，但平時停車使用率不高，多處車格空蕩蕩。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場設置300席汽車格，但平時停車使用率不高，多處車格空蕩蕩。記者張裕珍／攝影

停車場 新竹市立棒球場 停車費

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