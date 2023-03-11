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苗栗卓蘭鎮植樹節系列活動登場 2400株各式苗木贈送民眾

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮今天上午在詹冰文學故事館廣場舉辦植樹節系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮今天上午在詹冰文學故事館廣場舉辦植樹節系列活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮今天上午在詹冰文學故事館廣場舉辦植樹節系列活動，並提供多種苗木贈送民眾，鼓勵大家植樹，綠美化居家環境，活動還結合健康篩檢、假日市集及表演，場面熱絡。

卓蘭鎮今年植樹節活動首度移師詹冰文學故事館舉辦，發送苗木是系列活動的重頭戲之一，鎮公所向縣府和林務局新竹林管處爭取到山櫻花、紫薇、流蘇、台灣三角楓、梔子花、圓葉土樟、野牡丹、桃金孃、桃實百日青、茶花、桂花、藍花楹及杜鵑等樹種，總計約2400株苗木安排贈苗儀式並發放給民眾。

卓蘭鎮衛生所與童綜合醫院辦理的健康篩檢在一旁的卓蘭國小活動中心推出，故事館廣場的假日市集規畫擴香石與石刻手作DIY、農特產品和青創作品展售，還有衛教、防詐、廉政宣導與有獎徵答等攤位，會場並安排樂團音樂表演。

副縣長鄧桂菊、卓蘭鎮長詹錦章與來賓舉行贈苗儀式，鼓勵鄉親以多種樹方式來愛地球。鄧桂菊表示，苗栗縣每年種植各類林木面積上千公頃，全國排名第二，顯示鄉親熱愛種樹綠美化家園，減少碳排量，近年的極端氣候，寒冷、酷熱、水患、旱災，各種型態的異常天氣都有，相信持續推廣植樹，能發揮調節氣候的作用，適時減緩地球暖化。

苗栗縣卓蘭鎮今天上午在詹冰文學故事館廣場舉辦植樹節系列活動，發送樹苗給民眾。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮今天上午在詹冰文學故事館廣場舉辦植樹節系列活動，發送樹苗給民眾。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮上午在詹冰文學館廣場舉辦植樹節系列活動，準備了大批苗木贈送民眾，鼓勵大家綠美化環境。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮上午在詹冰文學館廣場舉辦植樹節系列活動，準備了大批苗木贈送民眾，鼓勵大家綠美化環境。圖／苗栗縣政府提供

植樹節 綠美化 苗栗縣

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