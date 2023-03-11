預防石虎路殺 公路總局完成苗縣第二套路殺預警系統
苗栗縣近10餘年來接獲通報的石虎死亡事件，路殺引起的意外占大多數，公路總局為此與國立中興大學研發石虎路殺預警系統，先前在台3線公路卓蘭鎮石虎出沒熱區設置全國首處示範路段，最近在台1線公路後龍鎮十班坑段，又設置完成縣內第2處路殺預警系統，車輛行經時車速過快，會以聲、光波對野生動物示警，並透過電子看板提醒駕駛人注意。
苗栗縣2021年共通報24起石虎死亡案件，其中15起為路殺，其餘為犬殺、中獸鋏、疾病等因素造成死亡，去年17起石虎死亡案例，其中也有多達11起為路殺死亡。
公路總局苗栗工務段指出，路殺預警系統包含「AI辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，兼具「用路人緩速警示」與「生物緩速」2大功能，如車輛靠近時車速過快，且有動物往道路前進2項條件下，系統會啟動聲光波裝置拖延動物走上公路的時間，同時利用百公尺外的資訊可變標誌提醒用路人降低車速。
苗栗工務段表示，在台1線後龍路段設置的路殺預警系統靠近福祿壽園區，駕駛人行經時，資訊可變標誌會顯示車輛行經時的車速與車號，目的在提醒駕駛人在石虎及野生動物出沒熱區減速慢行，並非用來提供超速取締，經與特生中心討論，如果車速太快，駕駛人行經時發現野生動物可能會來不及煞車，對穿越道路的野生動物造成危害，因此發出動物警示聲光波的車速設定在40公里。
公路總局表示，智慧路殺預警系統自2017年底開始研發，2018年在實驗室進行相關動物聲光波測試及AI訓練，經過努力已有相當成果，公路總局與特生中心及中興大學將持續優化此系統，共同評估合適設置路殺預警系統的地點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言