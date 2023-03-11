桃園這區16、17日將停水 經發局提醒提前儲水

台水公司辦理大溪區美華、三層及員林路小區封閉測試及分段漏水調查，將分別於本月16、17日上午9時至下午5時部分時間停水，將影響1246戶請民眾預先儲水備用。

停水區域包含大溪區復興路一段、美山路一段、美山路二段、金山路，自16日9時起至下午1時止，共計4小時；大溪區三層老街、復興路一段、打鐵寮路、 美和路、美山路二段、順和路則自16日下午1時起至下午5時止共計4小時，停水戶數約584戶。

而大溪區仁一街、仁三街、仁二街、仁和七街、仁和二街、仁和路一段、介壽路、員林路一段、埔頂路一段、新興街、福居街，則是在17日上午9時起至下午1時止共4小時，停水戶數約662戶。

桃園市經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為盡早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。