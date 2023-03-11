竹北市規畫加倍補助社區藝文活動 以提升城市文化涵養

竹北十興社區昨晚舉辦公益音樂會，由新竹出生的音樂家林辰樺進行古箏鋼琴音樂演出，市長鄭朝方認為社區拋磚引玉將藝術文化帶進社區，可提升竹北藝文涵養，因此未來市公所將提供加倍補助，鼓勵各社區舉辦藝文活動。

鄭朝方表示，竹北市是一座新興的城市，需要有音樂、親子、體育、青創、文化的各項活動讓社區活動更加豐富，肯定十興社區為竹北開創先河，讓藝術走進社區；他強調這只是開端，在他任內一定會將藝術進入社區，市公所也將規畫相關補助計畫，鼓勵竹北各社區舉辦各式優質藝術活動。

竹北十興社區發展協會10日晚間在十興里民活動中心舉辦綺麗花語公益音樂會，音樂會所得捐助華山基金會做公益，鄭朝方還擔任嘉賓與音樂家林辰樺現場帶來四手聯彈鋼琴演奏。

音樂會上，鄭朝方與曾赴英、美進修現代音樂的林辰樺透過優雅的古箏樂音以及柔美鋼琴演奏，以四手聯彈「雪落下的聲音」，獻給現場百位民眾以及華山基金會的孩子們，演奏結束聽眾高呼加碼安可曲，鄭朝方大方獻彈一曲鋼琴即興「給十興的聲音」。

鄭朝方說，與大師近距離接觸，就是在增進文化、實踐教育、提昇美學，未來有機會也樂意盛邀文化界友人與翹楚，和竹北市民近距離文化交流，讓竹北不僅是高出生、高遷入、高所得的3高城市，更要進一步蛻變為文化3高城市。