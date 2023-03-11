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台灣樂高前進新竹辦免費快閃體驗 闖關完成送大象積木

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，邀請家長帶孩子參與遊戲。圖／台灣樂高提供
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，邀請家長帶孩子參與遊戲。圖／台灣樂高提供

台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，現場推出樂高得寶蔬菜系列新品設計體驗共4道關卡，歡迎家長帶著學齡前的寶寶來闖關遊戲，從玩樂中開發大潛能，還有機會免費拿到「30333我的第一隻大象」樂高積木。

 台灣樂高指出，樂高得寶系列遊戲是小朋友接觸積木的第一款產品，色彩鮮明且可輕鬆拼砌，加上玩法不分對錯的理念，結合多元而獨特的主題、角色、顏色與現實生活的元素，有助培養孩子的重要生活技能，包含情緒表達、社交能力、創造力、認知技能、肌力等5種技能。

台灣樂高為傳遞「Learning through Play」概念，即日起在新竹推出周末快閃的「全能寶寶養成記」體驗活動，邀請在親子教育專家羅寶鴻為1.5至5歲的學齡前寶寶設計關卡，結合樂高得寶系列積木盒組並融入5大發展技能發展特點，傳遞從玩樂中學習理念。

新竹快閃活動的樂高得寶「全寶寶養成記」體驗關卡，包含 「我是分類王」透過辨識積木形狀與符號達到訓練認知技能與肌力；「創意表情包」結合樂高全新推出的蔬果積木表情盒組，培養寶寶的情緒表達與社交能力；「打造一個家」不設限創意靈感的發展，盡情展現無限創意；「小小運輸員」藉由顏色辨識達到認知與肌力。

現場除關卡體驗之外，更有大型得寶火車頭模型快閃新竹SOGO，邀家長帶領小小學齡寶寶暢玩體驗與拍照打卡，在玩樂中開發各項潛力。台灣樂高更祭出闖關體驗活動限定贈禮，於活動會場完成闖關挑戰，憑蓋滿4關闖關卡到新竹樂高授權專賣店內即可兌換活動限定贈禮「30333我的第一隻大象」。

台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，完成闖關送樂高積木。圖／台灣樂高提供
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，完成闖關送樂高積木。圖／台灣樂高提供
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動。記者張裕珍／攝影
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動。記者張裕珍／攝影
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，邀請家長帶孩子參與遊戲。圖／台灣樂高提供
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，邀請家長帶孩子參與遊戲。圖／台灣樂高提供
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，現場打造樂高屋。記者張裕珍／攝影
台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，現場打造樂高屋。記者張裕珍／攝影

樂高 新竹

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