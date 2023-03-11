台灣樂高前進新竹辦免費快閃體驗 闖關完成送大象積木

台灣樂高將於今天起一連2個周末在新竹SOGO 1樓舉辦樂高得寶「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動，現場推出樂高得寶蔬菜系列新品設計體驗共4道關卡，歡迎家長帶著學齡前的寶寶來闖關遊戲，從玩樂中開發大潛能，還有機會免費拿到「30333我的第一隻大象」樂高積木。

台灣樂高指出，樂高得寶系列遊戲是小朋友接觸積木的第一款產品，色彩鮮明且可輕鬆拼砌，加上玩法不分對錯的理念，結合多元而獨特的主題、角色、顏色與現實生活的元素，有助培養孩子的重要生活技能，包含情緒表達、社交能力、創造力、認知技能、肌力等5種技能。

台灣樂高為傳遞「Learning through Play」概念，即日起在新竹推出周末快閃的「全能寶寶養成記」體驗活動，邀請在親子教育專家羅寶鴻為1.5至5歲的學齡前寶寶設計關卡，結合樂高得寶系列積木盒組並融入5大發展技能發展特點，傳遞從玩樂中學習理念。

新竹快閃活動的樂高得寶「全寶寶養成記」體驗關卡，包含 「我是分類王」透過辨識積木形狀與符號達到訓練認知技能與肌力；「創意表情包」結合樂高全新推出的蔬果積木表情盒組，培養寶寶的情緒表達與社交能力；「打造一個家」不設限創意靈感的發展，盡情展現無限創意；「小小運輸員」藉由顏色辨識達到認知與肌力。