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守護農地 大園居民抗議內海產業園區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市政府計畫開發內海產業園區，引發地方反彈，昨天在公聽會拉布條抗議。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府計畫開發內海產業園區，引發地方反彈，昨天在公聽會拉布條抗議。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府計畫開發大園內海產業園區，引發居民不滿，昨天在首場公聽會頭綁「守護農地」布條抗議，牆上更掛滿「農地不可逆」、「拒絕圖利廠商」大型布條，訴求協助發展精緻農業才符合地方民意；桃園市經發局表示，公聽會之後，還有農業、交通及環境影響評估等作業，會再開說明會，一定會讓地方充分表達意見。

內海產業園區規畫面積約28公頃，預計引進金屬製品、電子零組件和機械設備等製造產業，以及協助安置周邊未登記工廠，可望提供3千個就業機會。另外，園區內也有社宅、公園、綠地、停車場及滯洪池等設施。

為了反對開發，地方居民已組自救會做好長期抗爭準備，昨天在內海活動中心的首場公聽會上，眾人頭綁「守護農地」布條，掛起「搶救內海濕地」、「拒絕黑心開發」、「拒絕圖利廠商」等布條，訴求「農地不可逆，發展精緻農業」；事關地方未來發展，藍綠議員與立委辦公室成員也到場關切。

自救會召集人林志遠表示，開發案範圍包括國家級的許厝港濕地、國際鳥盟認定的重要野鳥棲地，其他土地也都是高生產力的稻米良田，在此設立產業園區，不僅汙染環境生態，對於國家糧食自給自足能力也有影響。

除了自救會，也有居民抱怨市府規畫構想都沒問過地方意見，直指市府雖然提議先建後拆，但安置處所位置以前是先人長眠的福地，根本不會有人想住在上面；市議員游吾和則說，如果大多數的地主反對開發，市府也要尊重民意。

桃園市長張善政昨受訪表示，公聽會目的就是要了解地方聲音，會尊重地主和居民的反映；經發局則補充，日後還有農業、交通及環境影響評估作業，還會再開說明會，一定會讓民眾充分表達意見，交由內政部審議。

農地 自救會

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