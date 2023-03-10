苗栗縣頭份公辦民營幼兒園遭認違規情節重大 8月將終止營運

苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園去年因受託經營的基金會捐助財產未達最低額度，遭教育部廢止設立許可，市公所重新委外延續履約從去年5月到今年7月底，但新承攬業者經營期間數度被發現違反法規及契約，包括師生比不足、超收費用等情況遭開罰，市公所傍晚宣布不與業者擴充合約，幼兒園將營運到7月合約期滿。

市公所說，目前幼兒園約有100名幼生，大班今年7月結業後剩下約45名中、小班及幼幼班幼童，經家長意願調查，有27人願繼續就讀，目前市內國小附幼及非營利幼兒園仍有缺額，市公所將與縣府、家長討論後續就學安排；幼兒園因土地、建物都是公有，契約期滿依法須轉型為非營利幼兒園，不再提供娃娃車接送，恐影響招生，幼兒園現址未來的規畫及使用，將依市民需求及土地使用最大效益考量。

市公所指出，原受託經營的文教基金會疫情期間因財務問題遭教育部廢止設立許可，園內幼生安置、人員工作保障等引發家長及地方關切，經縣府及公所辦說明會討論，決定重辦委外招標，並依教育部指示延續履約期間從去年5月1日起至今年7月31日，契約載明市公所得再擴充一年的要件，廠商必須在經營期間無重大違約事項，且接受機關不定期檢視無違規事由。

市長羅雪珠表示，業者履約期間因違反幼兒及教育照顧法、教保服務人員條例規定，多次遭縣府裁罰並公告於「全國教保資訊網」，民眾可上網查詢；市公所不定期查核也發現持續有違規事實，且園長離職迄今近1個月未核補，情況讓人擔憂。

市公所最近辦家長說明會，昨天並邀專家學者、律師及縣府人員開會審議，經綜合考量家長後續就讀意願、業者履約情形、契約規定等，認定業者違規事實明確，符合「情節重大」，決定今年契約屆滿不再後續擴充營運。

縣府教育處學前教育科指出，頭份公辦民營幼兒園現為準公幼，經營期間因師生比不足、進用不具資格人員教學、超收費用及未經申請開辦課後安親班，先後由縣府開罰3000到6萬元不等，業者不否認相關違規事項，但表明是家長需求，市公所不接受此說法。