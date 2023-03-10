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桃園角板山商圈假日找嘸停車位 市府爭取補助興建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政今去復興區了解角板山商圈周圍停車現況。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今去復興區了解角板山商圈周圍停車現況。圖／桃園市政府提供

桃園復興角板山形象商圈每到假日遊客車流都相當多，現有的角板山上台地停車場提供109格停車格不敷使用，2019年桃園市政府雖曾申請前瞻計畫興建，立體停車場，但礙於部分土地為國有，市府未取得用地因此交通部未核定補助。復興區公所今也提出另外2個方案，為介壽國小操場興建地下停車場及復興衛生所旁約2600平方公尺空地；桃園市長張善政今表示，將積極向中央爭取經費補助。

復興角板山商圈天氣好時許多民眾都愛開車上山旅遊，現有的角板山上台地停車場為台地地形面積約有2617平面公尺，目前僅東側4.5公尺寬的車輛出入口引道，周邊鄰近觀光休憩區，汽機車停車需求量大。

2019年桃園市政府雖曾申請前瞻計畫興建立體停車場，但礙於部分土地為原住民委員會轄管國有土地，市府無法無償取得，有償撥用市府需至少出2800萬元，受限於經費問題無法取的土地，因此交通部未核定補助。

新的立體停車場規畫平面及地下2層興建後可提供202格車格，停車場500公尺範圍內即有桃園客運復興站為復興區主要聯外大眾運具場站， 民眾停車後即可以步行方式搭乘客運，往返桃園市其他區域及至鄰近景點， 為具有提供公共運輸轉乘功能停車場，並提供民眾友善停車環境。

不過此基地停車增幅仍有限，加上工程原物料上漲，初估經費需達6億元；復興區公所今也提出另外2興建停車場方案，分別為介壽國小操場興建地下停車場及復興衛生所旁約2600平方公尺空地，目前僅提出一個方向，具體規畫尚在討論中。

桃園市長張善政今視察表示，復興區是桃園與北台灣深具潛力的觀光地點，必需用心維護及積極發展，角板山立體停車場興建工程因涉及經費較高，將積極向中央爭取經費補助。

桃園市長張善政今去復興區了解角板山商圈周圍停車現況表示，將積極向中央爭取經費補助。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今去復興區了解角板山商圈周圍停車現況表示，將積極向中央爭取經費補助。圖／桃園市政府提供

停車場 角板山

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