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桃園免費LDCT經驗談 王明鉅：早發現0、1期肺癌高風險

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王明鉅指出桃園市擴大肺癌免費篩檢計畫應是全世界首件因應職業與高風險環境的篩檢計畫。圖／桃園市政府新聞處提供
王明鉅指出桃園市擴大肺癌免費篩檢計畫應是全世界首件因應職業與高風險環境的篩檢計畫。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長王明鉅今天下午前往台北市，出席「呼吸覺醒論壇：氣候變遷X空污減碳X永續健康」，以「從政策到執行－桃園擴大肺癌篩檢計畫的超前部署」為題，分享桃園推動經驗。

王明鉅表示，低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢可發現小型、早期的病徵，桃園市擴大肺癌免費篩檢計畫，除把原先國健署適用的年齡層下修至40歲以上，也新增8種高風險職業的勞工，應是全世界首件因應職業與高風險環境的篩檢計畫，尤其截至今年3月7日，已經有1556案申請篩檢，市政府盼長期執行，讓高風險族群得以及早發現病徵、及早治療。

王明鉅指出，近年來，台灣推動肺癌篩檢，發現肺癌第0期的比率將近是10年前的百倍以上，國健署去年7月起推動肺癌早期偵測計畫並框列補助對象，張善政市長瞭解低劑量電腦斷層肺癌篩檢的重要性，今年3月1日起，推動桃園市擴大肺癌篩檢計畫，提供40歲以上、設籍桃園市，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大類危險因子高風險族群，一年有2萬5000個免費肺癌篩檢名額，符合資格者可至衛生局官網線上預約平台申請，審核通過後預約醫院安排檢查。

王明鉅分享過去在醫院執業同仁篩檢癌症的經驗，並指出肺癌居桃園及全國十大癌症死因之首已久，40歲以上發生肺癌的比率愈來愈高，目前發現第0期、第1期肺癌5年存活率可達9成以上，若發現肺癌已經是第3、4期，5年存活率低於4成，要負擔龐大的藥物與金額，這也是推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢的目的，讓早期發現肺癌病徵者大幅增加，可以及早治療，讓更多人健康生活。

王明鉅強調，醫學專家會治病，卻不一定知道如何讓他人健康，而台灣有一些環境因素例如空氣品質受到機車數量、香火鼎盛、火力發電、人口稠密等各式各樣因素影響，在種種不同於歐美國家環境的狀況下，低劑量電腦斷層肺癌篩檢的確值得各界思考及推動。

桃園市副市長王明鉅（右2）參加論壇，分享桃園擴大推廣免費電腦斷層篩檢肺癌的經驗。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長王明鉅（右2）參加論壇，分享桃園擴大推廣免費電腦斷層篩檢肺癌的經驗。圖／桃園市政府新聞處提供

肺癌 桃園 王明鉅

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