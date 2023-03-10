桃園免費LDCT經驗談 王明鉅：早發現0、1期肺癌高風險
桃園市副市長王明鉅今天下午前往台北市，出席「呼吸覺醒論壇：氣候變遷X空污減碳X永續健康」，以「從政策到執行－桃園擴大肺癌篩檢計畫的超前部署」為題，分享桃園推動經驗。
王明鉅表示，低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢可發現小型、早期的病徵，桃園市擴大肺癌免費篩檢計畫，除把原先國健署適用的年齡層下修至40歲以上，也新增8種高風險職業的勞工，應是全世界首件因應職業與高風險環境的篩檢計畫，尤其截至今年3月7日，已經有1556案申請篩檢，市政府盼長期執行，讓高風險族群得以及早發現病徵、及早治療。
王明鉅指出，近年來，台灣推動肺癌篩檢，發現肺癌第0期的比率將近是10年前的百倍以上，國健署去年7月起推動肺癌早期偵測計畫並框列補助對象，張善政市長瞭解低劑量電腦斷層肺癌篩檢的重要性，今年3月1日起，推動桃園市擴大肺癌篩檢計畫，提供40歲以上、設籍桃園市，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大類危險因子高風險族群，一年有2萬5000個免費肺癌篩檢名額，符合資格者可至衛生局官網線上預約平台申請，審核通過後預約醫院安排檢查。
王明鉅分享過去在醫院執業同仁篩檢癌症的經驗，並指出肺癌居桃園及全國十大癌症死因之首已久，40歲以上發生肺癌的比率愈來愈高，目前發現第0期、第1期肺癌5年存活率可達9成以上，若發現肺癌已經是第3、4期，5年存活率低於4成，要負擔龐大的藥物與金額，這也是推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢的目的，讓早期發現肺癌病徵者大幅增加，可以及早治療，讓更多人健康生活。
王明鉅強調，醫學專家會治病，卻不一定知道如何讓他人健康，而台灣有一些環境因素例如空氣品質受到機車數量、香火鼎盛、火力發電、人口稠密等各式各樣因素影響，在種種不同於歐美國家環境的狀況下，低劑量電腦斷層肺癌篩檢的確值得各界思考及推動。
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