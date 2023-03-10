中壢破獲職業賭場 張善政看證物大嘆這件事

桃園中壢警分局8日清晨破獲藏身於中壢火車站附近市區大樓內的百家樂職業賭場，中壢警分局於半年前接獲情資掌握狀況，並成立專案小組，一舉攻破，共查獲工作人員34人及賭客11人，並查扣現金301萬8678元，籌碼代幣共計1 億5759萬餘元、監視器鏡頭、主機等相關涉賭證物；至桃園市長張善政今至中壢分局頒獎表示，近期媒體報導其他縣市發生黑幫聚眾飲酒等囂張行徑，桃園市警局不容許黑幫在桃園市內有相關的組織活動。

該百家樂職業賭場位於中美路上，去年8月開張，警方接獲情資，且去年底有民眾去年底輸了不少錢，警方又陸續接獲通報該處有許多可疑人士出入，便成立專案小組，透過臨檢、埋伏蒐證，慢慢熟知百家樂內部情形，9日凌晨趁2名門口把風人員交接班之時，派出50名警力一舉攻破，查獲工作人員34人及賭客11人。

警察局長吳坤旭表示，現場查扣現金301萬8678元，籌碼代幣1億5759萬7500元、電腦設備與監視系統等證物，目前初步偵查發現該賭場經營與黑幫有關，後續警察局將持續向上溯源追查，全力打擊不法分子、依法究辦。

張善政指出，警方發現轄內特定場所有行蹤可疑的人員出入，疑經營職業賭場的情形，經多日埋伏，最後報請桃園地檢署指揮，並檢具相關事證向桃園地院聲請搜索票後，一舉查獲相關人員、現金及籌碼等賭資證據，而事後從法院針對涉案人員的裁定交保金額來看，更顯示相關人員涉案情節重大。