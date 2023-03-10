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頭份公辦民營幼兒園營運告終 公所：業者多次違規

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園去年歷經解散危機，接手承攬業者營運近1年遭查核多次違規，市公所今天表示，幼兒園營運至7月底契約屆滿即終止，目前中小幼班生需另覓園所就讀。

頭份市公所今天透過新聞稿指出，頭份市公辦民營幼兒園去年2月因原受委託經營的基金會捐助財產未達最低額度，遭教育部依法廢止設立許可，並經法院公告解散登記，公所為安置園內幼生，並保障員工工作，緊急重新招標，由新的承攬業者得標。

公所表示，當時依教育部指示，延續履約期間自111年5月1日起至112年7月31日止，為期1年3個月。不過業者履約期間，連續遭縣府及公所查核發現違反「幼兒及教育照顧法」、「教保服務人員條例」規定，裁罰多次。

頭份市長羅雪珠說，公所發現幼兒園諸多狀況，包括進用未具教保資格人員從事教保工作、班級配置師生比不足、超收費用等，同時業者一直未向公所繳交工作報告，今年2月園長離職後，業者至今也尚未核補，種種情況令人擔憂。

羅雪珠指出，基於未雨綢繆，昨天邀請專家學者、縣府教育處等，針對幼兒園得否後續擴充承攬1年召開審議會議，經綜合考量家長意願、協會履約情形等因素後，認定業者違反法令及契約規定情節重大，於今年7月31日契約屆滿時，不再後續擴充營運1年。

目前幼兒園內約101名學生，扣除大班生可於這學期順利畢業，仍有中、小、幼班生46人。公所表示，頭份市內其他國小附幼及非營利幼兒園都尚有缺額，會再與家長、縣府討論後續就學規劃安排。

至於幼兒園土地為國有地，有關現址的未來規劃，公所表示，將以市民需求及土地使用最大效益為考量，提送公所財產審議委員會及市務會議審議辦理。

幼兒園 教育部

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