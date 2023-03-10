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桃園復興角板山停車場工程 爭取中央經費補助

中央社／ 桃園10日電

桃園市長張善政今天表示，將向中央爭取經費，補助復興區角板山立體停車場興建工程；復興區環山道路改善工程及舊介壽國中校地轉型復興區行政園區2案，也會加速推動。

張善政至復興區聽取櫻花季活動辦理成果簡報，並討論復興區相關改善需求。復興區長游正英在討論時表示，復興區人口達1.3萬，也是熱門觀光旅遊區，但中心路僅為3至4米寬的農路，假日不好會車之外也會塞車回堵，希望進行既有道路改善工程。

游正英說，角板山地區遊客量多，研擬規劃辦理角板山立體停車場興建工程，以解決長久以來停車空間不足的問題。此外，目前介壽國中已併入羅浮高中，舊介壽國中校地閒置，希望市府協助轉型為復興區行政園區。

張善政表示，環山道路改善工程及舊介壽國中校地轉型復興區行政園區，在執行上相對單純，市府皆會給予支持，針對後續所需工程經費等，將請秘書長召開會議研議。

張善政也說，角板山立體停車場興建工程因涉及經費較為龐大，且須向中央爭取經費補助，因此後續也將召開會議，針對停車場基地位置、停車場形式等問題進行更詳細評估；市府每年都會編列預算修繕復興區農路，未來也會持續執行。

停車場 角板山 張善政

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