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桃園民主聖地辦自由戀愛展 邀卡被批語意不通「民主前輩哭」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「尋愛壢險季-自由戀愛展」由第4屆桃園市民學藝員所策畫，從60、70、80、90等不同世代，藉由14個觸動人心的愛情故事，帶領大家認識中壢經典約會勝地。記者翁唯真／攝影
「尋愛壢險季-自由戀愛展」由第4屆桃園市民學藝員所策畫，從60、70、80、90等不同世代，藉由14個觸動人心的愛情故事，帶領大家認識中壢經典約會勝地。記者翁唯真／攝影

「尋愛壢險季-自由戀愛展」由第4屆桃園市民學藝員所策畫，從60、70、80、90等不同世代，藉由14個觸動人心的愛情故事，帶領大家認識中壢經典約會勝地，即日起至4月23日於中壢壢景町櫻花書院展出；不過有民代批評，活動邀請卡文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合，發想是否為「文化創意」見仁見智，學藝員創意是否要加強把關；桃園市文化局回應，這次活動讓學藝員策畫，尊重學藝員創意，若有不妥處後續會再多加輔導。

文化局表示，第4屆桃園市民學藝員所策畫的自由戀愛展，每位匿名提供故事者都充滿著溫情暖意，也道出戀愛關係中的酸甜苦辣。

文化局說，另外也會規畫2場的走讀活動，帶領大家回顧懷舊的中壢約會景點，如益新冰菓室、大時鐘等，並走訪中平路故事館及壢小故事森林，透過活動串連，讓大家認識中壢地方文化館。

不過市議員謝美英先前收到記者會邀請函發現，被形塑成見證民主事件的日式警察宿舍，而今成了「尋愛壢險」還不打緊，卡片上的文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合這樣的發想是否「文化創意」見仁見智，她對活動名稱、地點、概念沒有特別意見，唯獨要求最基本，邀請卡文字通順，既然是花費公帑辦理的活動，就算是學藝員的創作練習，文化局也有把關、指導的責任。

文化局回應，學藝員每2年會都會徵選1次，對桃園文化有興趣民眾都可以參與，所有學藝員需通過100小時的課程並實習，了解策展行銷培養相關文化人才，這次策展內容都尊重所有學藝員的創意，對於文字表達可能沒那麼精準，文化局後續會加強輔導。

「尋愛壢險季-自由戀愛展」邀卡，謝美英批活動邀請卡文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合，發想是否為「文化創意」見仁見智。圖／市議員謝美英提供
「尋愛壢險季-自由戀愛展」邀卡，謝美英批活動邀請卡文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合，發想是否為「文化創意」見仁見智。圖／市議員謝美英提供

文化局 桃園

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