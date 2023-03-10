桃園民主聖地辦自由戀愛展 邀卡被批語意不通「民主前輩哭」

「尋愛壢險季-自由戀愛展」由第4屆桃園市民學藝員所策畫，從60、70、80、90等不同世代，藉由14個觸動人心的愛情故事，帶領大家認識中壢經典約會勝地，即日起至4月23日於中壢壢景町櫻花書院展出；不過有民代批評，活動邀請卡文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合，發想是否為「文化創意」見仁見智，學藝員創意是否要加強把關；桃園市文化局回應，這次活動讓學藝員策畫，尊重學藝員創意，若有不妥處後續會再多加輔導。

文化局表示，第4屆桃園市民學藝員所策畫的自由戀愛展，每位匿名提供故事者都充滿著溫情暖意，也道出戀愛關係中的酸甜苦辣。

文化局說，另外也會規畫2場的走讀活動，帶領大家回顧懷舊的中壢約會景點，如益新冰菓室、大時鐘等，並走訪中平路故事館及壢小故事森林，透過活動串連，讓大家認識中壢地方文化館。

不過市議員謝美英先前收到記者會邀請函發現，被形塑成見證民主事件的日式警察宿舍，而今成了「尋愛壢險」還不打緊，卡片上的文字語意不通，民主基地、自由戀愛及白色情人節互相扣合這樣的發想是否「文化創意」見仁見智，她對活動名稱、地點、概念沒有特別意見，唯獨要求最基本，邀請卡文字通順，既然是花費公帑辦理的活動，就算是學藝員的創作練習，文化局也有把關、指導的責任。