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救災通訊免怕中斷 竹市獲國發會補助率先推5G ORAN

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，市長高虹安今天示範演練。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，市長高虹安今天示範演練。記者張裕珍／攝影

當重大災難發生時，唯恐災區通訊網路中斷影響救災，新竹市政府獲國發會補助與台灣微軟、和碩聯合科技、伸波通訊及INTEL等廠商合作，率全國之先推出「可移動衛星結合5G ORAN專網實現數位韌性通訊系統」。竹市消防局今天發表成果，由市長高虹安親自示範透過此系統維持救災縱、橫向通訊功能，救災零時差。

竹市消防局指出，因應全球氣候變遷影響造成災害頻傳，新竹市轄內還有斷層通過，具高地震災害潛勢威脅。當大規模的颱洪或地震災害發生，造成區域性電力及通訊等關鍵基礎損壞，可能造成大範圍停電、固網通訊設備故障及無線電台無法發揮作用。

消防局長李世恭進一步說明，通訊中斷需要花時間復原，無線電也有可能中斷，無法聯繫救災，市府透過國發會計畫徵案補助，由消防局與台灣微軟公司、和碩聯合科技股份有限公司及伸波通訊股份有限公司共同合作，共同研發「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，透過衛星串接確保救災工作不中斷。

竹市府今天在消防教育訓練基地舉辦成果展示記者會，安排高虹安透過「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」與在第一線進行救災演練的消防弟兄連線，展現救災通訊零時差與距離的功能，高也強調「韌性」重要性，確保關鍵設施能如常運作。

「今日成果發表對於我們國家的智慧防災、數位韌性真的更邁向一大步」，國家發展委員會主任秘書張朝能表示，國發會也一直希望5G ORAN能夠成為國家能量，未來輸出國際。期盼市府與廠商的合作能夠持續精進，提升智慧防災造福更多人。

台灣微軟總經理陳守正說，5G專網其數位韌性能達到3個要點，分別為提供通訊上的數位韌性，通過5G與衛星的整合，確保在電力及通訊中斷的情況仍可保持聯繫；相關的雲端資源應用程式「資料中心備份以及即時回覆，提供市民與政府最好數位服務。

竹市消防局指出，5G基台專網結合可移動衛星的數位韌性通訊系統，可提供可靠的網路快速連接，維持最基本的通訊需求，並結合衛星網路連接至全球微軟資料中心，進行各式資料備份及整合，將可實踐災害時戶外30人以上救災體系通訊、視訊及影像監控與回報等工作需求，大大提升災害防救整體能量。

新竹市政府與英特爾、台灣微軟、和碩聯合科技及伸波通訊共同研發5G ORAN。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與英特爾、台灣微軟、和碩聯合科技及伸波通訊共同研發5G ORAN。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，市長高虹安今天示範演練。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，市長高虹安今天示範演練。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，可有效提升災害防救緊急救援通訊。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，可有效提升災害防救緊急救援通訊。記者張裕珍／攝影

高虹安 新竹 地震

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