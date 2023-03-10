快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高虹安唱五月天「這首歌」 垃圾車沿街播放反詐騙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安替反詐騙宣導。圖／警方提供
新竹市長高虹安替反詐騙宣導。圖／警方提供

詐騙案件層出不窮，各縣市警方無不絞盡腦汁宣導反詐騙。新竹市警察局邀來新竹市長高虹安「獻唱」五月天的熱門金曲《突然好想你》，這段歌聲與宣導今天開始已經透過垃圾車、賣場、里長辦公室多點播放，「洗腦」民眾不要被詐騙老梗給騙了。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心…」新竹市垃圾車沿街收垃圾，陸續有倒垃圾的民眾發現，怎麼會有女生在唱歌，竹市警方指出，這段錄音是市長高虹安及警局長張素菱聯手獻「聲」，提醒市民朋友慎防不同類型的詐騙手法。

高虹安說，社會上詐騙手法百百種，但不管是哪一種都離不開「錢」，守護市民財產，政府責無旁貸。為提升市民對詐騙的認識、增強防詐免疫力、期前防杜受騙最為重要，新竹市將持續整合市政資源，推動「識詐」工作，攜手市民共同「抗詐」。

高虹安平時參與地方活動愛唱也會唱，這次也特地「獻唱」宣導反詐。她笑說，最近警政署的阿昭署長親自下海拍反詐宣導，讓人印象深刻，警察局長張素菱認為她「歌聲聽說還可以聽」，於是決定透過歌聲錄製反詐宣導，希望吸引大家注意不要被騙。

警察局長張素菱近日也到電台上專訪暢談防詐知能，並錄製反詐短語4則，加上市長的反詐短語共9則，同步自3月9日起，於竹市垃報車定點出勤時段，以及各大賣場、宮廟、健身中心、商家等強力放送，就是要讓防詐資訊能深植市民腦海中。

張素菱說，詐騙集團多利用人性貪婪或恐懼等情緒因素進行詐騙，這些反詐宣導將在市民日常會到訪的處所，如至賣場購物時、丟垃圾時、至里民中心與鄉親聊天時及至廟宇參拜時宣導播放，也歡迎民眾到警察這刑事警察大隊臉書粉絲專頁（facebook.com/HCCPCIB/）下載並設定為手機鈴聲，提醒自已及身邊的親友。

新竹市垃圾車播放市長高虹安錄製的反詐宣導音檔。圖／警方提供
新竹市垃圾車播放市長高虹安錄製的反詐宣導音檔。圖／警方提供
新竹市長高虹安替反詐騙宣導獻唱。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安替反詐騙宣導獻唱。記者張裕珍／攝影
新竹市警察局長張素菱積極反詐宣導。圖／警方提供
新竹市警察局長張素菱積極反詐宣導。圖／警方提供

詐騙集團 警察

延伸閱讀

幫派組詐騙集團買千萬豪宅、百萬賓士 竹市警全扣了

五月天阿信快看！周星馳先揪周董 點名要私約

民眾提升阻詐意識 詐團歪腦筋動到醫院 警方積極宣導

新竹市前3大遭詐騙手法出爐 警局長解密破億詐術

相關新聞

救災通訊免怕中斷 竹市獲國發會補助率先推5G ORAN

當重大災難發生時，唯恐災區通訊網路中斷影響救災，新竹市政府獲國發會補助與台灣微軟、和碩聯合科技、伸波通訊及INTEL等廠...

影／高虹安唱五月天「這首歌」 垃圾車沿街播放反詐騙

詐騙案件層出不窮，各縣市警方無不絞盡腦汁宣導反詐騙。新竹市警察局邀來新竹市長高虹安「獻唱」五月天的熱門金曲《突然好想你》...

不讓全中運場地再出包 楊文科要求各校校長任場地經理

全中運在竹縣因網球場地缺失導致選手受傷引發爭議，新竹縣府除將賽程延賽並更改場地，為了避免其他項目場地再出意外，今召開全中...

桃園市政府內海產業園區公聽會地方有反對聲浪 虞慮多

桃園市政府計畫開發「大園內海產業園區」，今天上午舉辦第一場公聽會，說明28公頃開發範圍和相關作業期程。部分地主組成守護內...

新竹工業區西區列空品維護區 竹科明年也規畫列入

新竹工業區西區今年1月起列為空氣品質維護區，成為新竹縣第2個空品維護區，2006年9月30日以前出廠的大型柴油車須持有1...

竹南火車站又見白牌車載送學生 駕駛違規攬客開罰10萬

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同警方在竹南火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛白色自小客車載了4名學生到竹南火車站準備下車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦