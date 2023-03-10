影／高虹安唱五月天「這首歌」 垃圾車沿街播放反詐騙

詐騙案件層出不窮，各縣市警方無不絞盡腦汁宣導反詐騙。新竹市警察局邀來新竹市長高虹安「獻唱」五月天的熱門金曲《突然好想你》，這段歌聲與宣導今天開始已經透過垃圾車、賣場、里長辦公室多點播放，「洗腦」民眾不要被詐騙老梗給騙了。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心…」新竹市垃圾車沿街收垃圾，陸續有倒垃圾的民眾發現，怎麼會有女生在唱歌，竹市警方指出，這段錄音是市長高虹安及警局長張素菱聯手獻「聲」，提醒市民朋友慎防不同類型的詐騙手法。

高虹安說，社會上詐騙手法百百種，但不管是哪一種都離不開「錢」，守護市民財產，政府責無旁貸。為提升市民對詐騙的認識、增強防詐免疫力、期前防杜受騙最為重要，新竹市將持續整合市政資源，推動「識詐」工作，攜手市民共同「抗詐」。

高虹安平時參與地方活動愛唱也會唱，這次也特地「獻唱」宣導反詐。她笑說，最近警政署的阿昭署長親自下海拍反詐宣導，讓人印象深刻，警察局長張素菱認為她「歌聲聽說還可以聽」，於是決定透過歌聲錄製反詐宣導，希望吸引大家注意不要被騙。

警察局長張素菱近日也到電台上專訪暢談防詐知能，並錄製反詐短語4則，加上市長的反詐短語共9則，同步自3月9日起，於竹市垃報車定點出勤時段，以及各大賣場、宮廟、健身中心、商家等強力放送，就是要讓防詐資訊能深植市民腦海中。