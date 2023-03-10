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竹市府公布小內閣 吳皇昇將出任行政處長

中央社／ 新竹市10日電

新竹市政府今天公布小內閣人事，包含曾任台中市政府新聞局長吳皇昇出任行政處長，以及社會處長、文化局長等職務名單，竹市府一級局處首長全部就位。

新竹市政府表示，今天公布新一波小內閣人事任命，延攬具有優秀資歷和執行力的專業人員，盼為市府帶來更充沛的施政能量，推動新竹市政整體發展，一級局處首長全部補齊就位。

原教育部青年發展署科長黃佳婷出任社會處長，44歲黃佳婷長期關注青年與兒少權利，曾負責社區發展、地方創生等，目前調派程序已完備，預計3月31日上任。

行政處長是曾任台中市政府新聞局局長的38歲吳皇昇，他也是新北市政府健康城市及永續發展委員會委員，曾在民意代表單位從事基層服務多年，熟悉為民服務業務及公務體系運作，將在3月13日上任。

文化局長由原任台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監錢康明擔任，56歲錢康明長年專注於藝術教育，深入文化教育領域，將於3月13日上任。

新竹

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