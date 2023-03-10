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不讓全中運場地再出包 楊文科要求各校校長任場地經理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
避免全中運場地再出包，楊文科（右）要各校校長擔任場地經理，並負起場地成敗責任。記者巫鴻瑋／攝影
避免全中運場地再出包，楊文科（右）要各校校長擔任場地經理，並負起場地成敗責任。記者巫鴻瑋／攝影

全中運在竹縣因網球場地缺失導致選手受傷引發爭議，新竹縣府除將賽程延賽並更改場地，為了避免其他項目場地再出意外，今召開全中運列管會議，由新竹縣各校校長每人負責一處場地，擔起場地經理職責，竹縣長楊文科會議上強調「所有場地經理就是第一線指揮官，指揮官負起一切成敗」。

楊文科向擔任全中運各賽場場地經理的校長們指示，全中運各場地大小事務，都需由場地經理一手掌握，場地經理是第一線指揮官，可以直接指揮各部門立即處理場地現場發生的問題，縣府直接授權給各場地經理負責。

楊文科指出，各賽程開始前，場地經理必須確保賽事順利進行，例如比賽前1星期或提早10天，場地經理就要到賽場檢查裝備、設施，務必讓現場狀況完全符合全中運賽事進行規定，楊文科向在場各校校長重申「絕對不可以到比賽當天才進行確認。」

新竹縣教育局長楊郡慈表示，每個賽場都有1位場地經理負責，同時也有2位場地副經理輔佐，其中一位副經理由該校主任擔任，而場地經理必須確保橫向聯繫無礙，包含安全維護、警察、服務台、醫護站、運動防護站、競賽組、資訊組、紀錄組、接待人員、志工、裁判組、交通管理、清潔、禁藥管理、器材等。

楊郡慈指出，所有場地項目，場地經理都必須熟悉且確實掌握，以確保每組運作及窗口聯繫順暢，不過也因場地經理負擔責任大，場地經理應有協同人員配合，讓協同人員能輔助場地經理進行場地管理。

楊文科 新竹 教育局

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