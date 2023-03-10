桃園市政府內海產業園區公聽會地方有反對聲浪 虞慮多

桃園市政府計畫開發「大園內海產業園區」，今天上午舉辦第一場公聽會，說明28公頃開發範圍和相關作業期程。部分地主組成守護內海家園自救會表明反對開發案，強調開發區內幾乎都是良田而且產量高，政府不該拿去當工業區，何況附近包括航空城開發計畫，有許多大大小小的工業區，鄰近北邊的沙崙產業園區也差不多28公頃完成開發卻沒有廠商進駐，活生生的例子就在眼前，根本不該再把內海良田變成工廠。

公聽會主持人市政府經發局專門委員簡偉崙說明，這是第一場公聽會，除了今天下午有第二場，接下來還有包括農業、交通、環境影響評估的法定作業，有的也會開說明會，民眾和地主也可以隨時提供意見由經發局會彙整，最後會交由內政部相關的委員會審議，一定會讓地方充分表達意見。

公聽會在大園區內海活動中心舉辦，地主主和在地民眾坐滿會場，不少人還站著聽經發局和開發公司說明，市議員游吾和和徐其萬服務處團隊、立委黃世杰的秘書、里長都到場。守護內海家園自救會在會場掛起「反對黑心開發」「農地農用拒絕濫墾濫挖」、「拒絕圖利廠商」布條，每人還綁上抗議的頭巾。

自救會召集人林志遠把反對開發的陳情書當場交給經發局和每一位民意代表，提出10點反對開發的具體理由，包括許厝港濕地為國家級重要濕地，及國際鳥盟認定之重要野鳥棲地，內海許厝港的內陸濕地，不該建立產業園區影響濕地、污染生態。

另外，市政府規畫的開發區幾乎全部都是良田，每公頃還可以產出6893公斤稻米，臺灣地狹人稠，農地珍貴且稀有、不可再生、難以恢復，且是世代共享的生存資源，我們應為未來世代留下應變環境的資產，非必要不可做不可逆的更動，何況台灣稻米自給率才 31%且逐年下降，可耕種面積也逐年減少從，全台原有92萬公頃稻田，如今剩下72萬公頃，有糧荒的危機，也嚴重危害到國家生存發展，一旦發生糧食危機，會同時伴隨政治軍事、國際能源等多重危機，農地是重要的保命地，為提高國家生存韌性需保留農地。

也有地主要求市政府要能先建後差，妥善安置開發區內原住戶，還有市政府計計畫在區內現有的建地安置原住戶，不過該地早年是不好的埋葬地，市政府應該另外規畫土地。市議員游吾和也要求安置原住戶時，必須需避開太靠近未來的國二甲延伸線，以免居住品質低落；市政府除了採協議價購取得土地，也應該調高拆遷補償的點數，新北市已經調高到1.88，桃園市政府應在1.47、1.66的階段，未來一定要調高，如果大多數的地主反對開發，市政府要尊重民意。

林致遠也強調，大園現有的工業區這40年來造成內海里水與空氣、噪音汙染危害生命與財產，如今內海的北邊有28公頃沙崙產業園區已開發完成廠商尚未進駐，南邊有44.73公頃南港規劃智慧紡織園區，航空城第三產專一期95.2公頃，二期133.97公頃，第四種產專開發191.7公頃也都還沒招商，中壢工業區在五塊厝地區擴大產業園區一期及二期總計3000公頃；臨近又有觀音工業區、桃園科技園區，工廠用地提供多到整個桃園台地如世界產業鏈，但是可耕農地越來越少，核可工業園區用地都還沒充分使用，又要圈農地轉做工業用地，讓人質疑有財團操作養地之疑慮。