竹南火車站又見白牌車載送學生 駕駛違規攬客開罰10萬

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同警方在竹南火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛白色自小客車載了4名學生到竹南火車站準備下車，經分別訪談，學生乘客坦承從頭份為恭醫院搭車至竹南火車站付車資共180元，白牌車司機雖辯稱是載朋友，不承認收費，但仍被稽查人員識破，開出10萬元高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，依公路法第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或吊銷處分，未滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰希望遏止白牌攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。