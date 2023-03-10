新竹工業區西區列空品維護區 竹科明年也規畫列入

新竹工業區西區今年1月起列為空氣品質維護區，成為新竹縣第2個空品維護區，2006年9月30日以前出廠的大型柴油車須持有1年內排煙合格紀錄才得進入，同時預計明年竹科園區也將畫為空品維護區，並將管制對象擴大到燃油機車及各期別、各車種柴油車。

新竹縣府表示，為改善空氣品質、維護民眾健康，新竹工業區西區成為繼內灣風景區後，新竹縣第2個空品維護區，1至3期大型柴油車，即2006年9月30日以前出廠柴油車進入區域內，須持有1年內排煙合格紀錄，否則將依空氣污染防制法第76條第2項規定，處500元以上、 6萬元以下罰鍰。

新竹縣環保局表示，新竹縣首個空品區內灣風景區被畫為空品維護區1年多，區內的PM2.5細懸浮微粒及揮發性有機汙染物，分別減量33.9%及42.6%，成效卓著，因此新竹縣再增加空品維護區設立，避免車輛高密度排放廢氣影響民眾健康。

環保局指出，新竹工業區工廠林立，大小貨車頻繁進出，壅塞時段成為移動汙染源，鑑於工業區西區有7間學校，空汙可能影響學生健康，今年1月起將新竹工業區西區列入空品維護區，進出車輛以科技執法辨識車牌，違者即開罰。

為擴大新竹地區空品維護區的管制範圍，持續改善空氣品質，今年將再聯合新竹市府及新竹科學園區管理局，預計明年針對新竹科學園區實施管制，園區納為空品維護區，屆時管制對象除了1至3期大型柴油車，也會逐年擴增至燃油機車及各期別、各車種柴油車，以達到整體區域汙染減量目標。