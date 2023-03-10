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響應「為女著紅」 嘉市長黃敏惠鼓勵女性多愛自己

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市衛生局長廖育瑋（中）及科室主管著紅衣響應運動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局長廖育瑋（中）及科室主管著紅衣響應運動。圖／嘉義市政府提供

台灣女人連線發起每年3月第二個星期五為「為女著紅日」，鼓勵當天穿上紅色衣飾，藉行動提升社會對女性健康的重視，今年的主題「貧血-女人心最重要的小事」。嘉義黃敏惠市長、衛生局廖育瑋局長及同仁也穿上紅色衣飾共同響應「為女著紅」。黃敏惠鼓勵女性朋友要多愛自己，掌握自己的健康，熱情活力過好每一天。

市長黃敏惠表示，貧血是女人心血管健康最重要的小事，年輕女孩千萬別忽視，台灣15～49歲的育齡女性，每5人就有1人有貧血，若輕忽貧血可能增加心臟負荷，甚至引發更多更嚴重的併發症。

黃敏惠鼓勵女性朋友要定期健康檢查，除中央的婦癌篩檢外，嘉義市每年辦理整合性健康檢查，找出隱藏的健康風險，及早介入治療，多參加衛生局舉辦的桃城女子健康促進活動，女性朋友要多愛自己，掌握自己的健康，熱情活力過好每一天。

衛生局表示，女性貧血原因很複雜，主要可分為「製造不足」及「流失過多」2大類，需先找出原因再針對問題解決，台灣以缺鐵性貧血居多，地中海型貧血為遺傳性疾病，台灣約有120萬人是帶因者。

女性因經期血液流失、懷孕期鐵質需求增加、分娩出血等，較易發生貧血問題，且女性大多習以為常，忽略貧血帶來的健康警訊，例如虛弱、頭痛、疲倦、呼吸不順、皮膚蒼白、心悸、眩暈等，若輕忽貧血可能增加心臟負荷。國民營養健康狀況調查顯示，鐵質是台灣人第4大缺乏的營養素，平均每2名女性就有1人鐵質攝取不足。

若因缺鐵造成的貧血，可以注意補充鐵質豐富及幫助鐵質吸收的食物。肝臟、牡蠣、貝類、內臟類、瘦肉是鐵質豐富來源，肉類紅色越深含鐵量愈多，素食者只能從乾豆及蔬菜攝取鐵質，葡萄乾、紅棗、黑棗、全穀類等亦有鐵質，但植物性來源的吸收率不高，可以補充富含維生素C的蔬果幫助鐵質吸收。葉酸和維生素B12也是紅血球生成重要的營養素，維生素B12主要來自動物性食物，全素者較易缺乏。

嘉義市社區營養師提醒女性朋友別輕忽貧血，平日建議以｢我的餐盤-六大類食物｣為基礎：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、豆魚蛋肉一掌心、飯跟蔬菜一樣多、堅果種子一茶匙，再挑選其中鐵質、維生素C、維生素B12及葉酸豐富的食物，以攝取足夠造血的營養素。

嘉義市長黃敏惠響應為你著紅活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠響應為你著紅活動。圖／嘉義市政府提供

衛生局 黃敏惠 嘉義

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