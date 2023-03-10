快訊

安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

阿金出門散步「帶國寶動物寶寶回家」 母性噴發當自己孩子照顧：不准帶走

影／苗栗市爭取全民運動館旁增闢足球場 打造運動園區

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，土地下方目前興建有田寮圳水質淨化場。記者胡蓬生／攝影
苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，土地下方目前興建有田寮圳水質淨化場。記者胡蓬生／攝影

苗栗市全民運動館目前正籌建中，預定地後方有逾萬平方公尺的國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天並邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘，相關單位對市公所開闢球場的規畫都原則同意，未來苗栗市全民運動館可望「升級」成為全民運動園區。

苗栗市全民運動館獲中央、縣府經費支持，在中正路苗農舊校地籌建場館，預定地後方的國有地廣達1萬1617平方公尺，縣府一年多前以生態工法在地面下興建完成田寮圳礫間水質淨化場，每天可過濾田寮圳約8000噸水量，淨化圳溝水質；至於地面土地目前由苗農管理，校方原本計畫栽植茶樹開闢環境教育中心，但後來茶樹栽培並未成功。

苗栗市長邱鎮軍上午邀縣府水利處、苗栗農工人員及周邊里長到現場會勘，爭取土地撥用。邱鎮軍表示，教育部希望苗栗市提報足球場開闢計畫，市公所尋覓認為全民運動館旁的這片國有地非常合適，且地面開闢足球場，不會影響地下淨水場設施，未來露天足球場結合全民運動館，可進一步提升擴允成為苗栗市運動園區。

國有地與田寮圳相鄰，但圳溝另一側的勵志街道路較窄，住戶停車不便，會車也困難，邱鎮軍計畫在圳溝上興建便橋與規畫的足球場相通，並利用部分國有地開闢停車場，同時可改善勵志街的停車困擾，會勘相關單位表達支持，都原則同意土地撥用計畫。

邱鎮軍表示，苗栗市全民運動館獲中央補助1億元、市公所自籌5000萬元，縣長鍾東錦上任後又加碼補助2000萬元，總經費達1.7億元，館內規畫羽球場、籃球場等，全案目前辦理細部設計，發包後施工需要400天，市公所將全力推動興建完成，提供市民運動休閒。

苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗市全民運動館預定地後方有逾萬平方公尺國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘。記者胡蓬生／攝影

運動 足球 國有地

延伸閱讀

他用「腳」給太太一個家 不一樣的畫有生命故事

苗栗市民生街停車場設置太陽能光電板 公所借地停車

選立委？苗栗市政顧問拱更上一層樓 邱鎮軍：順其自然

苗栗（火旁）龍之夜登場 神龍硝煙中舞動如騰雲駕霧

相關新聞

響應「為女著紅」 嘉市長黃敏惠鼓勵女性多愛自己

台灣女人連線發起每年3月第二個星期五為「為女著紅日」，鼓勵當天穿上紅色衣飾，藉行動提升社會對女性健康的重視，今年的主題「...

影／苗栗市爭取全民運動館旁增闢足球場 打造運動園區

苗栗市全民運動館目前正籌建中，預定地後方有逾萬平方公尺的國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天並邀縣府、土地管理...

長勤工會違法 市府禁止開會選舉

長榮航勤勞資爭議不斷，桃園市產業總工會等團體昨到市府廣場聲援勞方，直指長榮航勤今年元旦期間爆發勞工集體休假後，基層員工才...

竹市停七、兒探館 工程停擺多時

新竹市前市長林智堅任內將世博台灣館轉型，投入2.3億元打造兒童探索館，另外前市府爭取到中央前瞻補助2.8億元，在西大路打...

全中運場地 綠批擺爛 竹縣府回擊

全國中等學校運動會正舉辦資格賽，網球場疑因場地問題導致選手受傷。民進黨昨批承辦的新竹縣政府發包工程「四大擺爛」，未盡監督...

百年日本黑松火傷 半邊焦黃

苗栗縣政府唯一列管保護的通霄鎮福龍里百年「日本黑松」，上月中旬因公墓野火高溫焚傷，近日樹冠西側有一大片呈現焦黃，受到不少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦