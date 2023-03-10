影／苗栗市爭取全民運動館旁增闢足球場 打造運動園區
苗栗市全民運動館目前正籌建中，預定地後方有逾萬平方公尺的國有地，市公所爭取規畫足球場、停車場空間，今天並邀縣府、土地管理者國立苗栗農工人員會勘，相關單位對市公所開闢球場的規畫都原則同意，未來苗栗市全民運動館可望「升級」成為全民運動園區。
苗栗市全民運動館獲中央、縣府經費支持，在中正路苗農舊校地籌建場館，預定地後方的國有地廣達1萬1617平方公尺，縣府一年多前以生態工法在地面下興建完成田寮圳礫間水質淨化場，每天可過濾田寮圳約8000噸水量，淨化圳溝水質；至於地面土地目前由苗農管理，校方原本計畫栽植茶樹開闢環境教育中心，但後來茶樹栽培並未成功。
苗栗市長邱鎮軍上午邀縣府水利處、苗栗農工人員及周邊里長到現場會勘，爭取土地撥用。邱鎮軍表示，教育部希望苗栗市提報足球場開闢計畫，市公所尋覓認為全民運動館旁的這片國有地非常合適，且地面開闢足球場，不會影響地下淨水場設施，未來露天足球場結合全民運動館，可進一步提升擴允成為苗栗市運動園區。
國有地與田寮圳相鄰，但圳溝另一側的勵志街道路較窄，住戶停車不便，會車也困難，邱鎮軍計畫在圳溝上興建便橋與規畫的足球場相通，並利用部分國有地開闢停車場，同時可改善勵志街的停車困擾，會勘相關單位表達支持，都原則同意土地撥用計畫。
邱鎮軍表示，苗栗市全民運動館獲中央補助1億元、市公所自籌5000萬元，縣長鍾東錦上任後又加碼補助2000萬元，總經費達1.7億元，館內規畫羽球場、籃球場等，全案目前辦理細部設計，發包後施工需要400天，市公所將全力推動興建完成，提供市民運動休閒。
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