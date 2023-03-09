協助消防人員救援 埔心分隊獲捐贈勤務車

石朝政先生過去曾為楊梅義消分隊顧問，為讓消防人員有更多設備保衛民眾安全，今捐贈勤務車給予消防第2大隊埔心分隊，由消防局副局長趙興中代表受贈，並回贈感謝狀表揚捐贈人的善行義舉，場面簡單隆重。

石朝政1993年曾加入楊梅義消分隊擔任顧問，與楊梅這塊土地及地方人、事、物有深厚感情，事業發展有成之際，對於公益事務關心也不落人後，本著造福鄉里回饋社會的精神，以實際行動支持消防局，捐贈埔心分隊消防勤務車1輛，對社會的付出及貢獻功不可沒。

消防勤務車不僅平時能提供消防人員執行火災預防、災害搶救、防災宣導及為民服務等案件，機動性及安全性高，於災害發生時可供消防人員載運及相關裝備器材馳赴災害現場協助救援工作，是執行防災救災的重要運輸工具。

趙興中說，獲捐消防勤務車更是提升市府消防局消防戰力，盡管中央及市府逐年編列預算採購新式消防車輛，透過社會各界資源，可加速消防車輛汰舊換新，確保市民生命財產安全。