桃園平鎮蓋公車轉運站卡關 議員批誘因不足
桃園市平鎮區人口22.8萬，交通繁忙，欠缺公車轉運站，市議員黃敬平、陳韋曄爭取，市府交通局規畫廣北停車場興建平鎮公車轉運站，未考慮廠商成本，招標流標乏人問津，兩人今天下午批評，該停車場基地面積小，市府規畫轉運站量體太大，廠商誘因不足，招標卡關，市府應改弦更張吸引投資。
陳韋曄表示，平鎮是桃園人口第三大區，公路交通便利，沒有公車轉運站運輸，地方居民強烈希望平鎮蓋轉運站，平鎮在升格前就規畫暫定平鎮廣北停車場做轉運站，卻因用地限制及招商不順卡關，市府應朝都計變更用地方式， 盡快興建多功能轉運站，回應民意需求。
黃敬平認為，廣北停車場基地面積不夠大，市府規畫地上6層、地下1層量體大，廠商誘因不足，市府應變更建築量體設計，觀察其他縣市成功實例，提高廠商投資吸引力，平鎮人口稠密，相信可支撐小型商場營運的公車轉運站。
市府交通局表示，平鎮區欠缺完善轉運停等空間，公車使用率無法提升，該局在平鎮廣北停車場規畫興建公車轉運站，引進民間BOT投資，原規畫6層樓及地1層結合公車轉運、停車、商場的複合式建築，因都計停車場用地限制，僅3分之1可做轉運站非停車使用，不符廠商效益，去年流標1次，今年至本月中2次招標仍無人問津，若再次流標，將考慮縮小建築規模，降低廠商成本，吸引民間廠商投資意願。
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