桃園平鎮蓋公車轉運站卡關 議員批誘因不足

桃園市平鎮區人口22.8萬，交通繁忙，欠缺公車轉運站，市議員黃敬平、陳韋曄爭取，市府交通局規畫廣北停車場興建平鎮公車轉運站，未考慮廠商成本，招標流標乏人問津，兩人今天下午批評，該停車場基地面積小，市府規畫轉運站量體太大，廠商誘因不足，招標卡關，市府應改弦更張吸引投資。

陳韋曄表示，平鎮是桃園人口第三大區，公路交通便利，沒有公車轉運站運輸，地方居民強烈希望平鎮蓋轉運站，平鎮在升格前就規畫暫定平鎮廣北停車場做轉運站，卻因用地限制及招商不順卡關，市府應朝都計變更用地方式， 盡快興建多功能轉運站，回應民意需求。

黃敬平認為，廣北停車場基地面積不夠大，市府規畫地上6層、地下1層量體大，廠商誘因不足，市府應變更建築量體設計，觀察其他縣市成功實例，提高廠商投資吸引力，平鎮人口稠密，相信可支撐小型商場營運的公車轉運站。