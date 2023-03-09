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桃ESG永續菁英團隊招募計畫至21日止 可獲市府育成協助

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市政府社會企業中心今年首度推出「2023 桃園ESG永續菁英團隊招募計畫」，第1梯次已開放報名至本月21日止，並將於14日舉辦招募說明會，將經由專業評審評選出3支菁英團隊，接受市府3個多月的育成支持，給予團隊最貼近市場的知識與經驗、適切的輔導資源與建議，同時協助訂定團隊未來的發展計畫。

ESG治理已成為企業永續發展的指標之一，在ESG取得評分較高的企業，公司經營兼顧環境保護、社會責任和公司治理等面向，投資人也對其較有信心。這次市府特別設計20小時ESG課程，導入課程及系統工具，協助團隊產出ESG 自評文件，以提升社創團隊與大企業合作的機會。

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，為扶植青年團隊推展永續城市，提升社會企業及社創組織在市場上的競爭力，市府透過輔導與課程等多元方式，除提供更好的團隊發展條件外，也將協助團隊開發及串接多方資源，進而改善社會企業及社創組織營運困境與挑戰，幫助團隊發展出永續商業模式及加速桃園企業ESG進程。

桃園ESG永續菁英團隊計畫第1梯次招募已正式開放報名，即日起至21日截止，歡迎想解決在地議題朋友不要錯過了。相關資訊請詳招募簡章或桃園市政府社會企業中心臉書。報名文件簡易，僅須提供商業計畫書、商業模式圖及報名簡報，歡迎團隊踴躍報名。

桃園ESG永續菁英團隊招募說明會將於3月14日舉行。圖／青年局提供
桃園ESG永續菁英團隊招募說明會將於3月14日舉行。圖／青年局提供
桃園ESG永續菁英團隊招募計畫，報名至3月21日止。圖／青年局提供
桃園ESG永續菁英團隊招募計畫，報名至3月21日止。圖／青年局提供

桃園 社會企業 ESG 青年

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