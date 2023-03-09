前瞻補助建竹市「停七」停車場解約 爆廠商求償8千萬元

新竹市政府爭取到中央前瞻補助共投入2.8億元，在西大路打造「停七」立體停車場，未料2021年3月開工後，承攬廠商以缺工缺料為由，去年起施工嚴重進度落後，提交趕工計畫也不完善，市府去年12月解約清算。廠商還有意求償8千萬元，市府交通處今天指出此部分將進行調解，不影響續作工程，預計4月重新公告招標。

新竹市議會成立的重大公共工程品質監督小組今天訪視停七停車場工程現況，現場簡報說明，停七停車場原定2022年底完工，承攬廠商因施工進度嚴重落後、趕工計畫2次審查未過，至終止契約日時，實際工程進度僅43％、落後約57％，市府依規解約。

跨黨派多名議員都關切停車場終止契約及履約過程，民眾黨議員李國璋、時代力量議員廖子齊要求市府說明工程變更經過？交通處長倪茂榮說，廠商提出契約第二次變更設計，主要是粉刷工資漏編約600餘萬元，這部分市府願意補編，但廠商據以要求增加200天工期，顯不合理，且二變以粉刷及鋪面改善項目為主，不影響工程要徑，經市府及趕工會議審查與實際不符，故未予同意增加工期。

倪茂榮也說明，廠商要求加價、加工期不合理，必須負擔工程落後之責，且依照合約進度落後20%即可解約，但廠商未能提出完善趕工計畫，還針對市府解約提出求償8千萬元，此部分將交由公共工程會委員會調解，市府會依法接受調解釐清權利義務。

市府交通處指出，目前已經沒收廠商履約保證金1815萬元，以維護市府權益，市府正進行清算作業，預計4月重新公告招標，若招標順利，預計2024年3月完工啟用，至於原本承攬廠商繼信營造已被列為不良廠商不能投標，此案也有和交通部密切溝通，前瞻補助款不受影響。

無黨籍議員田雅芳則提出，希望在既有停車場增加多功能圖書館等公共空間，交通處回應，考量交通部公路總局僅補助停車場興建工程經費，且增加樓層尚涉及既有結構重新檢討、重送都市設計審議、建照變更等程序，曠日廢時，仍需要審慎評估。