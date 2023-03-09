竹市兒童探索館工程停擺近半年 議員會勘籲追廠商責任

新竹市前市長林智堅任內將世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，因統包廠商財務不佳、施工進度嚴重落後，市府去年9月解約迄今近半年。新竹市議會重大公共工程品質監督小組今前進工地會勘，認為結構設計仍有待加強，也要求市府釐清權責，該向廠商求償就求償，別讓市民權益受損。

兒童探索館為5層樓建築，統包工程2020年4月27日開工，歷經2次契約變更，展延竣工至2021年12月14日。未料統包商因財務嚴重異常，去年4月起工程進度不斷落後，市府還找來專家學者輔導、檢討無效，去年9月12日終止契約，工程進度79.96%。

新竹市議會重大公共工程品質監督小組今天早上到兒探館工地現勘，確認1樓探索大廳特展、2樓創意實驗室只剩部份裝修未完成，接著上到3樓親子餐廳與漂浮草原空間則還有戶外景觀地坪、植栽仍待進行，4樓漂浮平台、5樓探索基地則仍像是基礎工地。

跨黨派十多名議員逐層了解、紀錄工地現況，有議員透露過去在前市府時代，從未能安排進入轉型為兒童探索館場地，幾乎無從得知工程狀況。召集人、國民黨議員陳慶齡表示，1、2樓狀況稍好，但仍認為工地狀況混亂，尤其工程停擺，功能有待商榷。

時代力量議員林彥甫、民眾黨議員李國璋、國民黨議員張祖琰等人也提及，兒童探索館2樓3座實驗室由市府於前年分別委託3個營運單位進行裝修和課程規畫，也因工程延宕而中止合約，要求市府不僅扣營造商立城營造的履約保證金，也要一併求償。

林彥甫還進一步點出，兒童探索館整修統包工程的專案管理廠商跟新竹市立棒球場一樣是艾奕康顧問公司，他質疑在整個施工督導上艾奕康是否有善盡責任、是否有即時提供市府專業建議？市府也應同時釐清，避免花大錢請專家卻沒獲得應有幫助。

竹市府由秘書長張治祥、工務處長曾嘉文、文化局代理局長李欣耀等人陪同會勘。曾嘉文說，全棟各工項清點作業已結束，預計3月初完成結算書；另已重啟規畫設計招標作業，整體工程以安全優先、務實推進為目標，預估明年第三、第四季間完成第一階段開館，先行開放1、2樓主要展示及體驗區，第二階段為3至5樓。

曾嘉文也提到，已沒收廠商900多萬元履約保證金，後續將檢討履約情形、計算相關違約金並向統包商追償市府所受相關損害及賠償；依政府採購法第101條及第102條等刊登公共工程拒絕往來廠商，以維護市府及市民權益，杜絕劣質廠商承攬公共工程。