苗縣府列管百年「日本黑松」被野火焚傷 無法追責

苗栗縣政府唯一列管保護的通霄鎮福龍里百年「日本黑松」，上月中旬因公墓野火高溫焚傷，近日樹冠西側有一大片呈現焦黃，深受關注，地方希望能施設圍籬做綠美化，方便社區自行維護；縣府表示，初步檢視暫無搶救必要，近期將再邀專家會勘並研議防治方式。

通霄鎮民代表翁英雄指出，這株日本黑松已有百年樹齡，上月間緊鄰公墓因民眾掃墓引燃野火，部分樹冠葉子受高溫濃煙燻黃，看起來像是「半邊臉都黑了」，將向公所爭取綠美化工程保護。

縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，這棵日本黑松於2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」，被野火波及後，目前整體樹形、生長均受影響，將請專家檢視、評估後續救治方式。