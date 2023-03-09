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苗縣府列管百年「日本黑松」被野火焚傷 無法追責

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
翁英雄表示，民眾反映福龍里縣府列管的百年老黑松因公墓火警被火焚傷，周一鎮公所隨即通報縣府農業處到埸察勘。圖／翁英雄提供
翁英雄表示，民眾反映福龍里縣府列管的百年老黑松因公墓火警被火焚傷，周一鎮公所隨即通報縣府農業處到埸察勘。圖／翁英雄提供

苗栗縣政府唯一列管保護的通霄鎮福龍里百年「日本黑松」，上月中旬因公墓野火高溫焚傷，近日樹冠西側有一大片呈現焦黃，深受關注，地方希望能施設圍籬做綠美化，方便社區自行維護；縣府表示，初步檢視暫無搶救必要，近期將再邀專家會勘並研議防治方式。

通霄鎮民代表翁英雄指出，這株日本黑松已有百年樹齡，上月間緊鄰公墓因民眾掃墓引燃野火，部分樹冠葉子受高溫濃煙燻黃，看起來像是「半邊臉都黑了」，將向公所爭取綠美化工程保護。

縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，這棵日本黑松於2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」，被野火波及後，目前整體樹形、生長均受影響，將請專家檢視、評估後續救治方式。

她表示，經調查是近期掃墓，民眾祭祖後燃燒金紙餘燼就離去，碰上風勢助陣，竄燒周邊林木，日本黑松也受高溫濃煙波及，但因取證困難，無法追責，只能呼籲民眾慎終追遠切記注意用火。

翁英雄表示，民眾反映福龍里縣府列管的百年老黑松因公墓火警被火焚傷，周一鎮公所隨即通報縣府農業處到埸察勘。圖／翁英雄提供
翁英雄表示，民眾反映福龍里縣府列管的百年老黑松因公墓火警被火焚傷，周一鎮公所隨即通報縣府農業處到埸察勘。圖／翁英雄提供
這棵日本黑松於2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」。圖／翁英雄提供
這棵日本黑松於2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」。圖／翁英雄提供

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