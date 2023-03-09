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苗栗西湖湖東休閒農業區柚花季即將登場 花期卻慢半月

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
嚴秀貞說，今年因低溫，園內200多株柚子樹才剛開始長出花芽，預估花期較往年慢了半個月左右。記者吳傑沐／攝影
嚴秀貞說，今年因低溫，園內200多株柚子樹才剛開始長出花芽，預估花期較往年慢了半個月左右。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣盛產柚子的西湖鄉湖東休閒農業區，即將迎來一年一度的柚花季，賞花期間為3月中旬至4月中下旬，但今年受到寒流影響，花期慢了半個月左右，現在才開始吐露花芽，要在柚子山與果園中健行、賞花民眾可能要再等等。

湖東休閒農業區是當地文旦柚的重要產區，每年3、4月時，柚子花盛開，讓西湖鄉內四處充滿了柚子花雅緻濃郁的香氣，連國道西湖服務區都能聞到花香。

今年西湖鄉休閒產業發展協會將在3月15日至4月15日期間，辦理「2023柚香產業行銷活動」，活動期間在湖東休閒農業區內舉辦多項活動，包含柚子山健行、有機果園慢步、低碳綠色載具體驗、農村繪畫創作展示等等，讓民眾在品聞花香之餘，更能深入了解農村生活及西湖優質文旦柚的種植過程。

湖東休閒農業區總幹事陳軍羽表示，近幾年來湖東休閒農業區與輔導單位一同努力推廣低碳農村旅遊與食在地、吃當季的友善環境理念，已經略有成果，這次活動更有賴於水土保持局臺中分局-農村區域亮點計畫的幫襯，將地方特色產業與食農教育、低碳移動相互結合，希望大家能出來走走，進入產地，近距離的接觸農民朋友。

鄉野傳奇休閒農園場主嚴秀貞說，今年因低溫，園內200多株柚子樹才剛開始長出花芽，預估花期較往年慢了半個月左右，想要品嘗招牌新鮮柚花茶，要再等等。

區內多家具有特色的在地業者，也推出季節限定的優惠活動，提供遊客休憩用餐，相關資訊可關注臉書粉絲團「西湖幸福小旅行x西湖鄉遊客服務中心」或電洽西湖鄉遊客服務中心。

鄉野傳奇休閒農園緊鄰國道西湖服務區，柚花盛開期間在服務區都能聞到花香。記者吳傑沐／攝影
鄉野傳奇休閒農園緊鄰國道西湖服務區，柚花盛開期間在服務區都能聞到花香。記者吳傑沐／攝影

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