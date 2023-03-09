長榮航勤工會拒300員工入會 開大會卡位？市府：涉違法

桃園市產業總工會今天聲援長榮航勤工會和其他企業勞資爭議到市政府廣場陳情，並指出長榮航勤今年元旦期間發生集體休假爭議後，基層員工發現工會不僅沒有正常開會運作，也沒有招收會員，理事長還由公司主管擔任，超過300位長榮航勤的基層員工要求加入工會，不但被刁難，工會最近竟然還想開大會修改章程意圖阻擾勞工入會。

桃園市政府勞動局表示，長榮航勤工會因為未依規定運作，已經涉嫌違反工會法第43條，市政府將行文禁止召開會員大會和選舉。

桃產總指出，張善政市長承諾積極協助長勤員工加入工會，勞動局曾受訪和發函工會強調員工有加入工會權利，並告知工會違反章程情節重大，經限期改善屆期仍未改善時，將依工會法第43條第2項規定撤免理監事，並以工會有無從依章程運作之情形，依工會法第37條第2項規定聲請法院解散工會。

但是兩個月以來，桃市府一再聲稱的「限期改善」和「依法開罰」，顯然管不動長勤工會，長勤工會不僅在2月16日召開理事會，故意新增章程沒有規定的入會要件，更不審核連署員工的入會申請，桃市府3月3日召開入會爭議協調會，長勤工會也沒有派人出席，僅委託長榮航空關係企業工會代為出面，完全沒有面對基層的誠意，基層員工也仍然沒有辦法加入工會。