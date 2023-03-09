苗栗造橋豐湖國小校地爭取活化 縣鄉共識撤銷撥用

苗栗縣造橋鄉豐湖國小2014年廢校，縣府出租使用，租期至今年底，鄉公所取得縣府共識，辦理鄉有地撤銷撥用，活化1600坪校地，擬設置日照、長照中心，也方便社區活動中心、風雨球場進出。

造橋鄉長徐連斌上任不久，發現緊臨豐湖國小的社區活動中心，及目前在國小內新建的風雨球場，預計今年4、5月完工，都必須借道私人土地，且沒有停車場等空間設施，現況「非常奇怪」，獲得代表會支持，爭取豐湖國小活化，一併解決問題。

徐連斌日前列席縣務會議，提案向縣府爭取校地活化，他指出，早年地方捐地興學，豐湖國小約1600坪校地，其中鄉有地近99%，縣有地僅18坪，2014年廢校，土地管理及地上物所有權人都是新港國中小學，出租中華民國紅十字會台灣省苗栗縣支會等3個單位使用。

徐連斌說，豐湖國小租約至今年12月31日，鄉公所擬辦理撤銷撥用，但土地、建物將分屬公所及新港國中小，將徒增困擾，希望縣府將相關建物移撥公所，公所配合縣府設置日照、長照中心活化利用，將來社區活動中心、風雨球場不用借道私人土地，直接學校進出，創造多贏的局面。